〈台新金股東會〉台新金要政府補償投資彰銀損失 財部斥無理要求

彰化銀行 (2801-TW) 經營權之爭雖已落幕，但台新金 (2887-TW) 總經理林維俊的委屈說，與希望政府賠償等說法惹來財政部不悅，財政部對此駁斥，台新金投資彰銀期間，光是股利收益就有 266.2 億元，並無虧損，至於處分彰銀持股，也是台新自行洽特定人低於市價的約定交易條件，沒有道理要求政府補償。

台新金投資彰銀案，在歷經 16 年的糾纏後，隨著台新金併購保德信人壽，出脫彰銀持股後終於落幕，但今 (23) 日台新金總經理林維俊在股東會後受訪時表示，當初配合政策投資彰銀，中間受了很多委屈與損失，盼政府能肯定台新對彰銀的貢獻，並給予適度補償。

對於台新金的「委屈與補償」說法，財政部則發布三點聲明澄清回應。

財政部表示，台新金控為取得金管會同意其併購保德信人壽，承諾自開始處分彰銀股份起 6 年內，完成所持全數股份之處分，此為台新金基於營運發展及財務能力之決策，財政部予以尊重。

財政部指出，台新金取得彰銀股權以來，已獲配現金股利 109.69 億元、股票股利 9.4 億股，根據彰銀 22 日收盤價 16.65 元計算，股票與股息價值共約 266.2 億元，並無投資虧損情事。

至於台新金 6 月 10 日處分彰銀 2 億股，成交均價為 15.58 元，低於當日彰銀最低價 16.65 元及收盤價 16.70 元，但財政部說，這是台新金自行洽特定人以低於市價約定交易條件所減少釋股利益，要求政府補償實屬無理。

財政部強調，台新金是具備金融專業事業，對於營運策略及財務規劃投資決策，應秉其專業審慎評估，而台新金所稱的委屈損失等，也有公開資料可稽。

財政部痛批，台新金控屢以不實資訊訴諸媒體，就其投資經營決策及交易條件等自行計算損失，要求政府提出補償等，與事實嚴重不符，特予澄清。