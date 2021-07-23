台股漲幅回吐收平盤 三大法人聯手買超33.84億元

美股周四普遍收漲，唯獨費半下挫，台股今 (23) 日開高走低，早盤一度衝上 17672 點，不過，台積電午盤跌勢擴大，拖累大盤表現，傳產、金融族群奮力撐盤，終場指數以近乎平盤作收，收在 17572 點，5 日線得而復失，三大法人連續 2 天同站買方，合計買超 33.84 億元。

加權指數周線收黑，累計本周下跌 322 點。觀察籌碼動向，外資繼昨天大買 356 億元後，今天續買 22.9 億元；投信買超 5.74 億元；自營商同樣小買 5.1 億元。三大法人聯手買超 33.84 億元。

觀察權值股表現，台積電終場下挫 1%，收在 585 元；聯發科、聯電力守在盤上，漲逾 1%；日月光投控、矽力 - KY、華碩、聯詠、瑞昱等電子股賣壓沉重。金融股表現有撐，富邦金上漲逾 1%，攻上 85 元，台新金、開發金等也都表現不俗。

在類股輪動下，傳產也扮演撐盤領頭羊，航運股跌深反彈，長榮領軍上漲逾 7%，陽明也有 3% 的漲幅，慧洋 - KY、四維航、中櫃、裕民等漲勢也很強勁。鋼鐵族群由中鋼領漲 3%，彰源、威致、中鴻、允強等均在盤上表現。此外，造紙、橡膠、紡織、水泥等也是今天多頭指標。

中小型電子股表現優於大型權值股，其中，LED 族群發動補漲行情，鼎元、榮創、宏齊、佰鴻、光鋐等多檔攻上漲停，富采也觸及漲停價，終場收漲 6.6%。LED 驅動 IC 廠聚積、IC 設計股敦泰也都亮燈漲停。

受到面板報價下半年反轉向下的影響，面板股連日走弱，不過，今天獲得買單拉抬，友達股價開低走高，終場大漲逾 5%，彩晶、群創也上漲 2-3%。