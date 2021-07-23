改建日本瀨戶內古民家！Setouchi Cominca Stays團隊打造再生式旅遊

La Vie 2021/7 月號 走進山裡找靈感

張以潔

2019 年 9 月在廣島縣庄原市，山谷一角座落一間百年老農舍，傳說有位隱士居住於此，因此得名「不老仙」（Furosen）。

「織」過去為味噌工廠和木材商人住宅，建築是傳統町屋（machiya），意指在主要道路上好幾棟連著的住商房屋。

這些旅宿不僅自帶故事，連從民宅轉為旅宿的過程也是一番故事。2016 年瀨戶內地區政府和銀行成立「Setouchi DMO」， DMO 的全稱是 Destination Management／Marketing Organization，意指「觀光地管理及行銷組織」，會透過調查和分析，擬定當地旅遊發展策略。Setouchi DMO 成立後推出瀨戶內古街計劃（Setouchi Comachi Project），經歷約 1 年半的研究與開發，於 2017 年 11 月創立品牌「Setouchi Cominca Stays」。團隊將建於 1950 年前的傳統日式古民家（cominca） 改建為旅宿，並發掘瀨戶內不為大眾所知的觀光資源，為尚未因觀光受益的地方，帶來經濟與創造就業機會。

傳說曾有隱士棲居、至今已有百年歷史的「不老仙」。

不過地方創生的方法千百種，為什麼選擇改建古民家？「因為我喜歡老房子，這是玩笑話也是實話。」Setouchi Comachi Project 代表木村洋說，「日本傳統建築可以分為兩種主要類型：受到政府保護措施的和不受到政府保護的。前者是城堡、寺廟和其他文化資產，後者是私人擁有的古老住宅。」團隊研究發現，2018 年日本約有 848 萬 8,600 間空置房屋，對於景觀和安全都造成問題。瀨戶內地區因高齡化和人口減少，2018 年愛媛縣空屋率 18%、廣島縣 15%，都高於日本總平均 13.6%。而就古民家來說，全日本的數量從 2008 年 179 萬 6,500 間，下降到 2018 年 129 萬 4,500 間，減少了 17.5%。

2018 年日本約有 848 萬 8,600 間空置房屋，對於景觀和安全都造成問題。



「這些私有老宅沒有市場，常被當作毫無價值的東西處理掉。我們同時也注意到，入住傳統建築的旅行方式，在外國旅客裡有很大的潛在需求，所以決定將老房子變成高附加值的商業資產。」因此 Setouchi Cominca Stays 以外國旅客為目標客群，「台灣人是當中的首位，因為從過去的宣傳活動中得到很高的迴響；接下來是法國人，他們對農村和一般人不會去的地方有強烈的偏好。」

與在地組織和居民的不同合作

目前他們在愛媛縣內子町、廣島縣庄原市共有 5 間古民家旅宿。「我們在選擇地點時會考慮 4 個重點，建物前面的景色是否特別？建物外觀和內部是否有不同尋常的吸引力？周邊是否有任何令人不舒服的視覺或聽覺等環境因素？當地是否有食物或活動等文化體驗？」木村洋說，當地居民的合作意願、基礎設施到位與否也在考量範圍，內子町和庄原市因具備所有條件所以中選。意外的是，Setouchi Cominca Stays 團隊都不是瀨戶內在地人，成員背景包括社區發展、數位，還有來自東京大型廣告公司、負責品牌策略的資深營銷專家。「外地人與本地人合作是 Setouchi Cominca Stays 的基本要素，我們在當地都有合作夥伴，可能是政府、非營利組織或個人。我們懂營銷和開發，他們提供在地消息和人脈，兩者結合才能讓計劃真正可行。」

他們在內子町與當地非營利組織合作，於 2017 年 11 月和 12 月，先後開立「織」（Ori）、「久」（Hisa），兩家旅宿都交由該組織管理。內子町在 1800 年代後期成為日本產蠟重鎮，「久」就是一間蠟商故居，「織」則是兩層樓的味噌工廠和木材商人住宅。「一開始兩棟房子都是空的，業主也想利用它們，所以我們就決定改建。」古民家所在地剛好位於政府規劃的歷史保留區內，因此外觀修復由政府補貼，他們得以把經費集中在內部整修。

愛媛縣內子町是以蠟聞名的歷史城鎮。

庄原市則由 Setouchi Cominca Stays 直接管理，2019 年 9 月開設「不老仙」（Furosen）、「長者屋」（Chojaya），2020 年 3 月再迎來「小峪森」（Kozako-Mori，小峪是小山谷的意思）。庄原市至今仍保留傳統農耕，不老仙是相傳隱士棲居的 100 年歷史農舍，長者屋和小峪森分別是有 250 年、150 年之久的茅草屋頂農舍。木村洋說，他們考察了當地約 100 間古民家，最後選中這 3 棟，「其實我們選了 5 棟，但預算有限，我們不得不限制房子的數量。」而這 3 棟民宅均已廢棄長達 30 年，狀況非常破舊，因此請來在京都的傳統建築專家協助改建。「當地居民也提供我們很多想法和幫助，長者屋隔壁的木匠主動協助改建，不老仙隔壁的農夫經常送我們蔬菜，屋子的大門也是他幫忙做的。」

現代需求的古宅 親自開發的體驗

古民宅改建得兼顧傳統特色與現代需求，「日本古民家的特點之一，就是會針對夏季氣候設計。」木村洋解釋，日本夏天炎熱潮濕，民宅都會把屋頂蓋得又大又深，防止陽光照入房間，中庭地板也會從地面抬高，避免水分積聚。但這種結構到了冬天會非常冷，以現代人居住習慣來說絕對不可能接受，就必須為此改良。「傳統建築也會用『石場立』的方式建造，沒有地基，柱子僅立在一堆石頭上，不符合現今的建築法規。」因此他們得尋求同時懂傳統與現代建築的建築師協助，每棟古宅改建需耗時 10∼12 個月。他們也控制每棟旅宿一次最多入住 6∼8 位客人，並在沒有客人的時候做例行修復。

每棟古宅改建需耗時 10∼12 個月，並在沒有客人的時候做例行修復。

旅客到達後，辦理入住手續的工作人員為會說英語的當地人，但目前尚未有專門的導遊或翻譯。Setouchi Cominca Stays 也會提供各式旅遊體驗讓旅客參考，「我們開發旅宿時花了非常多時間待在當地，會將自己去過、覺得很棒的體驗介紹給旅客。」木村洋說，有些體驗甚至是和當地居民一起想出來的，例如在庄原市入住長者屋，會有當地主廚三河巧治到屋裡做私人晚餐主廚，或是騎電動自行車到附近的里山，深入鄉村生活與梯田景致。而這兩項也是目前唯一提供的住宿和遊程套餐，其他地方若旅客需要，團隊可以給予建議。例如在內子町，他們會建議造訪 90 年歷史的天神產紙工場、到小田深山溪谷賞紅葉，或到當地最小村莊之一的石地區，可以在河床岩石看到巨大的平坦岩石。

當地主廚三河巧治在「長者屋」所做的私人晚餐料理。





確保商業模式再擴大品牌

木村洋透露，截至 2020 年，內子町平日入住率為 30.1%、節假日 76.9%，2019 年約有一半為外國旅客；而庄原市開幕不久即受到疫情影響，入住率為平日 29.3%、節假日 54%，幾乎沒有外國客入住。「兩地旅宿都達到收支平衡，但也沒有產生可觀的利潤。」他說得坦白，目前遇到最大的挑戰即是籌集資金，因為這是在當地沒有前例的商業模式，大部分在地人也不相信老房子能吸引遊客，直到旅宿實際營運後，居民和出資者的態度都慢慢改變，旅宿管理、清潔等業務也提供當地居民新的就業機會。

木村洋希望能朝「再生旅遊」的方式前進，將旅遊業結合當地農林漁等產業，圖為愛媛縣內子町的漁港。

「疫情後大家開始關注『再生旅遊』（Regenerative Travel），這也是我們努力的方向。我們現在不僅翻新古民家，還在庄原市嘗試與農業結合，希望能開發出新的旅行內容，且與構成當地經濟命脈的農業、漁業、林業合作，維繫在地產業。」他們的目標是，先讓內子町和庄原市的旅宿完全盈利，再利用這樣的成果模式擴大旅宿數量。「西班牙有一個名為『Paradors』的國營旅館品牌，皆為改建約 150 年的古老城堡或修道院，我們想朝這樣的規模前進，做大瀨戶內地區的古民家旅宿品牌。」

文｜張以潔 攝影｜Miho Sato, discovery go inc.

圖片提供｜Setouchi Cominca Stays

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