〈美股盤前要聞〉市場關注企業財報 美股期貨上揚

市場關注美股財報及疫情對經濟的影響。美 10 年期公債殖利率上升至 1.25%。美股期貨週三 (21 日) 上漲，道瓊期貨漲 0.54%，標普 500 期貨漲 0.40%，那斯達克 100 期貨漲 0.04%。

1. 美商務部長：車用晶片供貨增 半導體短缺正在緩解

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周二 (20 日) 表示，晶片供給逐漸增加，福特 (F-US) 與通用汽車 (GM-US) 開始得到更多晶片零件，已看到半導體短缺緩解的跡象。

為解決晶片短缺問題，今年雷蒙多促成一系列半導體會議，她表示，這些舉措讓晶圓代工廠生產和出貨更加透明，車用晶片供給量逐漸增加。白宮高層認為，這些會議有助於減少供給與需求雙方對晶圓製造與分配、汽車業訂單的不信任。

雷蒙多說：「我們將開始看到改善跡象，近幾周福特汽車執行長法利 (Jim Farley) 和通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 向我表示得到更多晶片零件，缺貨情況稍微好一些。」

2. Netflix Q2 付費訂閱成長高於預期

Netflix (NFLX-US) 第二季獲利遜於市場預期、營收略高於預期，證實將拓展電玩遊戲業務，該公司並預測第三季新增訂閱用戶不如市場預期，盤後股價一度重挫，不過終場翻紅。

Netflix 表示，第二季營收成長來自付費串流媒體會員平均增加 11%，以及每位用戶營收平均成長 8%。根據 Street Account 的數據，Netflix 第二季全球新增付費訂閱人數高於分析師預期，總付費訂閱人數增為 2.09 億人。

該公司給投資者的信函上寫道，「新冠肺炎疫情對我們的會員成長造成一些不穩定因素 (2020 年成長上升，而今年成長下降)，我們正逐步實現會員成長，也會持續聚焦改善服務，並為全球用戶帶來更好的故事。」

3. 貝佐斯：藍色起源已賣出 1 億美元太空船票

今年是太空旅遊的元年！繼維珍銀河創辦人、英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson) 上週完成太空旅行後，亞馬遜創辦人貝佐斯週二 (20 日) 也登上太空，一圓兒時太空夢。

貝佐斯特別感謝亞馬遜的客戶和員工，還提到太空旅行需求相當高，目前藍色起源已售出 1 億美元的太空船票。貝佐斯週二搭乘自家公司藍色起源 (Blue Origin) 的太空船，完成首次載人太空飛行。

貝佐斯等一行人週二搭乘藍色起源的新雪帕德號 (New Shepard) 太空船衝上卡門線，來到海拔 107 公里高空，目睹浩瀚宇宙美景，並體驗數分鐘的無重力樂趣，歷時 10 分 10 秒。

4. 嬌生疫苗難抗 Delta 變種病毒？產生抗體約低 5 倍

根據紐約大學周一 (19 日) 的研究發現，嬌生 (JNJ-US) 單劑量疫苗對近期肆虐的 Delta 變種病毒所產生的中和抗體，較針對原始病毒株的低約五倍，引發目前疫苗能否有效對抗美國新主要病毒株的質疑。

據生物學著作預印本資料庫平台 bioRxiv 實驗室發布一項中和抗體類別的新研究顯示，紐約大學科學家發現，與早期冠狀病毒毒株産生的保護性抗體相比，嬌生疫苗産生針對 Delta 變種的保護性抗體水準大約低了 5 倍。。

美國疾病管制與預防中心主任 Rochelle Walensky 周二在參議院的聽證會上表示， Delta 變種病毒目前已占美國病毒基因定序病例的 83%。紐約大學研究表示，輝瑞、Moderna 這類雙劑量 mRNA 疫苗對 Delta 病毒產生的抗體也減少，不過減少幅度較和緩。

5. 蘋果全面升級 傳明年推全 iPhone5G 機型

日經亞洲 (Nikkei Asia) 引述知情人士報導，明年發表的 iPhone 所有機種都將支援 5G 網路，包括兩年來首次改版的平價 iPhone SE3，顯示蘋果 (AAPL-US) 希望這款已占公司過半營收的產品能找到新的銷售動能。

知情人士說，蘋果明年不會推出任何 4G 手機，即使是入門價位的 SE，新版本也將支援 5G 網路。此外，蘋果明年也不再推出新 iPhone Mini。

根據這篇發自台北的報導，平價 5G iPhone 最快明年上半年上市，將搭載蘋果自家的 A15 處理器，和預料今年秋天問世的 iPhone 13 相同，而 5G 連網晶片採用高通的 X60。SE3 外觀類似更新的 iPhone 8，擁有 4.7 吋 OLED 螢幕。