〈東元改選前哨戰〉光菱擬以每股20元收購東友最多20%股權 溢價率約12%

東元 (1504-TW) 經營權之爭持續延燒，由黃育仁主導的菱光 (8249-TW) 旗下光菱 (8032-TW)，今 (21) 日宣布，將公開收購東友 (5438-TW)5-20% 股權，強化雙邊合作，而此次收購案光菱暫定以每股 20 元取得東友普通股最高 22508 仟股，若以東友昨 (20) 日收盤價 17.85 元計算，溢價率約為 12.04%。

光菱預計收購東友普通股約 22508 仟股，占東友已發行股數的 20%，若應賣股數達預定最高收購數量，收購總金額約達 4.5 億元，最低收購數量則為 5626.829 仟股，約占東友 5% 股權。

光菱表示，公司主要業務為代理經銷半導體元件產品，產品應用於資訊電子產業為主，東友則經營辦公室解決方案之研發設計、生產銷售等，雙方未來拓展目標領域一致，目前也合作供應新日系客戶零組件，透過收購案，未來可望達到節省成本、共創營收獲利的雙贏目標。

不過，光菱指出，因安富國際投資在 2021 年 7 月 7 日公告將在 2021 年 7 月 8 日至 2021 年 8 月 5 日依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」公開收購東友 5%-30% 股權，基於上述理由，將藉由公開收購提高東友持股，進一步深化雙方業務合作關係，發揮合作互利優勢，提升公司長期投資獲利、股東權益報酬率。