當沖新世代 從虎尾幫到孝廉幫愈沖愈凶悍

台股當沖熱度不斷升高，哪裡有肉咬哪裡，看起來風險極高，卻也創造出一批年輕族群的市場暴富傳奇。《財訊》報導 key 單小弟靠一招變億元大戶的傳奇故事，同時透過世代轉變的角度，看懂台灣當沖新舊門派的操作手法，並剖析當沖世代的思維、策略及風險所在。

根據《財訊》報導，不到 30 歲就躋身億元大戶的凱基松山哥，如今儼然成為隔日沖、當沖各種短線交易的成功樣板，每日進出都被各大股市討論區牢牢盯住。而其他也被視作短線常勝軍的券商分點大戶，例如土城永寧、富邦建國、群益大安、凱基台北、國泰敦北及康和永和等，這些短線操作犀利的券商，任何一筆進出，早已成為當下當沖客重點依據。

這些善於短線操作的券商分點大戶，夾雜新舊世代投資者，操作手法各有擅場。《財訊》報導指出，所謂的「虎尾幫」，最早是因為追蹤每日漲停板的個股中，幾乎一大半來自於各券商的虎尾分公司買盤，一時間，虎尾幫稱號自此傳開。直到現在，仍可看到凱基虎尾、富邦虎尾等分點名列前十大的當沖大戶券商。

虎尾幫透過「極短線」的操作手法，竟以七、八成的超高勝率，滾出驚人的報酬，如此另類的操作觀念，當時徹底顛覆一般人所學的操作方式。一開始，由一批雲林虎尾的好友們合資 3、4 億元，由一位最厲害的負責人操盤，沒想到實在太成功了，於是開枝散葉，愈來愈多分點券商也採用他們的作法。

不過，在近年八年級股神一個個冒出頭後，力量更為驚人，不只徹底顛覆投資人的操作思維，更改變台股慣性，原來當沖一樣可以賺大錢。其中，又以操作航運股一戰成名的航海王，和單月成交量可以高達五百億元的凱基松山作為代表。

根據《財訊》報導指出，新世代懂得利用科技網路的力量作為輔助，像是航海王本身為台大資工背景，從他公開分析航運股的報告來看，就會統計台股過往資料，精算出低本益比的傳產股，進而抓住大航海時代。

另一方面，航海王也相當懂得運用新媒體平台的力量，這點和美國 GameStop 軋空事件相似，都是透過高人氣各大股市討論區帶風向，自己主導航運股多頭趨勢，再加上側翼部隊的加持，讓航運股始終保有超高人氣，達到前所未見的多頭行情。

新世代操作交易有一種特色，喜歡透過線上熱門股市討論新平台交換訊息、分享看法。像是近年剛剛崛起的孝廉幫就是一群三十歲以下的股市年輕人，透過網路社群結交相識，在大量訊息交換下，大幅降低犯錯機率，用科技應用的輔助，縮短經驗累積的漫長時間，這也這群孝廉幫可以用瘋狗流方式，以急短的時間就累積驚人的財富。