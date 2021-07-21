〈台股盤後〉貨櫃三雄暴成重災區 收黑下跌69.95點

貨櫃三雄今天盤中暴跌，拖累台股指數今 (21) 日收黑，終場下跌 69.95 點或 0.4%，以 17548.79 點作收，市場成交值 6131.38 億元，在大盤已跌破月線且在航運類股籌碼凌亂之下，市場專家認為，大盤整理時間將大幅拉長。

台股集中市場加權股價指數今天早盤開在 17593.6 點，最高 17707.56 點，最低 17352.24 點，終場下跌 69.95 點或 0.4%，以 17548.79 點作收，市場成交值達 6131.38 億元。

今天盤中以貨櫃三雄陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 爲市場交易重心，成交量就超過百萬張，終場個股跌幅都超過 8.45%，剛剛完成現金增資案籌資的陽明海運，更以跌停價 153.5 元作收，成交量 47.85 萬張。

台積電 (2303-TW) 及矽晶圓、PA 及 IC 設計族群則爲今天電子股交易重心，終場台積電收漲 4 元或 0.69%，股價收在 585 元，成交量 2.57 萬張。

至於台股其他權值股表現，大立光 (3008-TW) 下跌 5 元以 2975 元作收，而鴻海 (2317-TW) 下跌 2 元或 1.75%，股價收盤報 112.5 元，成交量放大到 6.25 萬張。

證券分析師黃漢成指出，美股出現的反彈表現，可能略增台股投資人持股信心，相對的，目前航運股偏弱、電子權重股短期難接棒，只有中小型股表演，無益大盤反攻。

而國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤在跌破月線之後，整理的時間將大幅拉長。