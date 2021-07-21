航運股翻船 台股爆巨量高低震盪355點 跌69點收17458點

美股周二強彈，但台股今 (21) 日開高走低，儘管台積電力穩多頭信心，IC 設計、被動元件等電子股也獲買盤青睞，指數一度站上 17700 點關卡，隨著航運股賣壓出籠，多檔亮燈跌停，拖累指數翻黑，終場下跌 69.95 點，收在 17458.79 點，高低震盪達 355 點，成交值 6131.38 億元。

權王台積電股價回穩，雖然盤中一度翻黑，終場仍上漲 0.7%，收在 585 元；聯電開高走低，重挫逾 3%，回測 50 元關卡；聯發科、鴻海也震盪走低；日月光投控、瑞昱、世界等半導體股則獲得資金點火。

IC 設計族群表現有撐，其中，受惠 MCU 第三季持續供不應求，產品售價陸續喊漲，激勵新唐股價直奔漲停，達 147.5 元，改寫新天價，應廣、盛群、凌通同樣表現凌厲。此外，凌陽車用晶片已放量出貨，連續兩個月轉盈，下半年將再調漲售價，帶動股價衝上漲停 43.9 元。

被動元件大廠國巨下半年營運獲得美系外資看好，目標價上調至 840 元，激勵股價勁揚逾 3%，直逼 600 元關卡，台嘉碩、華容則亮燈漲停，凱美、奇力新、立隆電也有不錯的表現。

貨櫃航商長榮股東會登場，儘管總座看下半年市況，仍是穩步前行，第三季旺季會比第二季更好，但隨著賣壓出籠，航運股紛紛急殺，終場陽明打入跌停，長榮、萬海跌停打開，台驊投控、四維航、裕民、新興、中航等跌勢也相當重。上市航運類股指數終場重摔 7.6%，成交比重達 4 成。

鋼鐵股也震盪劇烈，中鋼開高走低，下挫近 3%，中鴻、春源、聚亨、燁輝、志聯、彰源等賣壓都相當沉重。此外，塑膠、造紙等傳產股盤中跌幅擴大，台塑四寶中僅台塑化上漲逾 1%，其他三寶均收黑。