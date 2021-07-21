敦吉三大事業全面成長 Q2每股賺1.31元 創同期新高

電子零組件及通路業者敦吉 (2459-TW) 今 (21) 日公布第二季自結，稅後純益 1.52 億元，季增 8.35%，年增 37.79%，每股稅後純益 1.31 元，上半年稅後純益 2.93 億元，年增 50.26%，每股稅後純益 2.49 元；受惠製造、驗證、通路三大事業同步成長，敦吉第二季、上半年獲利全創歷年同期新高。

展望後市，敦吉指出，邁入 5G 新世代，5G 智慧型手機需求開始爆發，敦吉在新興領域，不論在製造或驗證皆有布局，可望受惠市場成長需求，提升營收與獲利。

敦吉第二季營收 17.97 億元，季增 18.54%，年增 30.02%，毛利率 19.21%，季減 2.28 個百分點，年增 1.75 個百分點，營益率 9.88%，季減 0.56 個百分點，年增 2.36 個百分點，稅後純益 1.52 億元，季增 8.35%，年增 37.79%，每股稅後純益 1.31 元。

敦吉上半年營收 33.14 億元，年增 20.47%，毛利率 20.26%，季增 2.14 個百分點，營益率 10.11%，年增 2.08 個百分點，稅後純益 2.93 億元，年增 50.26%，每股稅後純益 2.49 元。

敦吉上半年製造事業獲利較去年同期成長 25%，其中，倒車輔助系統 EP6 (超音波感測驅動變壓器) 繼首季放量後，第二季出貨續強，相關業績年增 70%；連接器隨客戶需求增長，該產品營收年增幅更高達 153%；音圈馬達精密塑膠零件及載體繞線也維持去年高水準獲利。

敦吉驗證事業上半年受惠高毛利電磁相容 (EMC) 測試認證業務升溫，以及電波暗室工程收入挹注，整體事業獲利年增達 47%；通路事業較去年同期，營收成長 18%、獲利更成長 96%，為三大事業中獲利成長幅度最大的產品線。