〈精英股東會〉許志宏回任總座首場股東會 將穩健經營、努力回報股東

精英 (2331-TW) 今 (21) 日召開股東會，由董事長詹文男、總經理許志宏親自主持，其中，許志宏甫回鍋接任總座，展望今年營運，看好在既有產品組合、基礎下，公司在手訂單維持高檔，也將持續以穩健腳步帶領公司、努力回報股東，至於有股東建議執行庫藏股，則會交由新一屆董事會進行考量。

精英小股東在臨時動議時，提出希望精英加發股利及執行庫藏股，詹文男回應，目前整體 IT 產業需求維持高檔，因應在手訂單，公司仍有資金需求，加上去年盈餘也已由資本公積發放部分股利，因此未再規劃以資本公積加發現金股利，也強調明年度將繼續努力、回報股東。

庫藏股方面，詹文男表示，相關建議將在新任董事會成立後，交由新任董事會進行考量，並朝這個方向來努力。

營運方面，精英主要為主機板、迷你電腦、筆電等電腦週邊產品代工，今年受惠遠距商機延續，需求維持高檔，但受零組件狀況，目前仍無法滿足客戶所有需求，隨著下半年遞延訂單出貨，法人預期，下半年營運將優於上半年，全年營收可望重回 300 億元大關。

精英今股東會通過去年盈餘分配，每股除以盈餘分配 0.1 元現金股利外，也將以資本公積發放每股 0.9 元現金股利，合計每股發放現金股利約 1 元。