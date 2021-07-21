通膨飆升下尋找大贏家 這類股成為焦點

第二季以來，金融市場持續關注通膨上揚的議題，在通膨壓力攀升下，國泰投顧表示，具備將通膨轉嫁給使用者的產業，尤其像是基礎建設產業，可望成為通膨上揚趨勢下的贏家。

美國 6 月消費者物價指數年增 5.4%，創下 2008 年以來最高水準，而歐洲央行也在上週調升通膨至 2% 的目標，並承認通膨可能高於此目標 。在原物料上漲、經濟重啟帶動需求回升、疫情造成供應鏈受阻等因素干擾，短線上通膨呈現欲小不易的態勢。

金融市場對於通膨向來戒慎恐懼，面對通膨，投資人大多會想到，若企業無法提高產品或服務售價，恐壓縮企業獲利，加上通膨走升通常伴隨利率上揚，也可能使企業被迫要付出較高的利息成本。

但是國泰投顧指出，其實通膨也可以是股市投資的助力之一，其中，基建產業較不需擔心通膨上揚的疑慮，因為這些公司持有的資產受政府監管，或是與政府簽訂特許合約中均有相關條款，相關公司可將通膨轉嫁給使用者 (但會有 6~12 個月的落差)。

從股價面來看，基建產業抵禦通膨的特性展露無遺。依長期歷史資料統計，當美國通膨年增率介於 3~4% 之間時，全球基建指數年平均表現勝過全球股市約 4%，若通膨超過 4% 時，兩者差距更來到近 8%。

就各基建子產業來看，其抵禦通膨的能力也不一，像是受監管的公用事業、成熟國家收費道路較高，而客運鐵路及新興國家的收費道路，轉嫁通膨的能力就較不明顯。

國泰投顧進一步分析，像是監管型的公用事業，政府明訂成本如何轉嫁給使用者，對景氣循環的敏感度低，英國水力公用事業公司，就予許收取扣除通膨後的實質報酬，而美國也同意電力及天然氣公用事業公司，在進行修繕或改善基建資產時，相關費用可依通膨調整。至於像是電信基地塔業者 (資產擁有者)，與移動通訊公司 (租戶) 簽訂合約，予許每年固定比例調漲 (例如 3%) 租金，因此也是通膨概念下的受惠者 。

近期通膨議題雖再度成為市場關注重點，但基於多數基建資產可轉嫁通膨給使用者，具備不錯通膨抵禦能力，再加上過往通膨上揚期間，股價表現也優於大盤，預期高通膨仍將維持一段時間，建議投資人可適度提高基建投資的比重，增強股市投資的通膨防禦力。