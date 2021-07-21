特斯拉擬開放快充站給他牌使用 鴻碩、健和興營運受惠

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 執行長馬斯克周二表示，計劃在今年內開放超級充電站網路給其他廠牌的電動車使用，加上搭上美國基建政策，特斯拉可望加速充電站布建數量，充電槍、線束台系供應廠鴻碩 (3092-TW)、健和興 (3003-TW) 可望同步受惠、營運進補。

馬斯克推文表示，今年將開放超級充電站網給其他電動車使用；未來在全球各國的特斯拉充電站，也都準備開放給其他電動車使用。

馬斯克此舉，市場解讀不僅是要擴大特斯拉充電站使用客群，隨著電動車整體數量增加，加上美國總統拜登上個月與參院兩黨協商出來的 1.2 兆美元基建方案，其中就有 75 億美元準備用於包括充電站在內的電動車基礎建設，特斯拉將可搭上政策利多，加速擴大充電站布建數量及市占率。

且根據《路透》報導，德國也在說服特斯拉開放其充電網路，提升電動車充電方便性；據了解，目前特斯拉在全球有 2.5 萬個快速充電站據點。

台廠包含鴻碩與健和興都搭上特斯拉充電商機，其中鴻碩的充電槍線纜在第二季通過特斯拉認證，獨家供應中規版訂單，7 月起也開始出貨美規版本；因應客戶需求，鴻碩也擴產數倍因應，目前月產能可達 10 萬條。

健和興則長期供應特斯拉充電槍，公司看好，美國、中國同步大力推動基礎建設以及新能源車、充電樁發展，將為車用、綠能 / 電工等應用帶來長期動能。