【富蘭克林】波灣富裕債具三大領先優勢 投資避風港首選

全球變種病毒干擾引發市場波動、通膨亦持續壓力升溫下，投資避風港那裡找? 富蘭克林證券投顧建議，此刻選擇債券產品應要具備有抗波動及可受惠通膨等元素，例如通膨與石油價格通常為正向連動，產油國重鎮的波灣政府即可因高油價而有財政收入的進帳。此外，波灣富裕國家正積極進行經濟結構改革，其成效也逐步顯現中，相較於其他債市資產或區域，波灣債市有三大領先不容錯過：

(一) 債市表現領先：根據理柏資訊統計台灣投信投顧公會分類的 56 檔境外新興市場債券型基金中，唯一以波灣債市為主要投資地區的富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 短中長期績效排名第一並領先同類型基金平均 (原幣報酬截至 6/30)；

(二) 受惠油價走勢領先：全球經濟受惠於疫苗接種、解封而復甦，預期需求大量回籠下，商品市場已率先反彈，今年以來石油價格更領先其他商品如基本金屬表現；

(三) 波灣國家疫苗接種領先：波灣國家相較世界而言，疫情控制的效率高。據紐約時報網站，全球疫苗接種的前十大國家中，波灣六國即佔了三國，其中阿聯每 100 人接種 166 劑居全球第一 (7/17 更新)。疫苗被普遍接種後，經濟活動快速回復，可嘉惠主權債和企業債表現。

國際貨幣基金 7/9 發表沙烏地阿拉伯國家報告，肯定該國於疫情大流行的迅速和果斷政策因應，以及改革的努力。沙國經濟於去年下半年解封後即開始復甦，雖然去年因疫情影響，政府財政赤字佔 GDP 比重升至 11.3%，但主要受石油收入下滑三成影響，石油以外收入卻持續成長，經濟結構改革已發揮成效。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，國際貨幣基金的報告對沙國投下信心票，其實不僅沙國，阿聯等國來自於石油以外的成長成效優異，且如卡達 2022 年將舉行世界盃賽事，所帶動的經濟效應將陸續顯現。整體而言，看好波灣國家未來幾年經濟和石油以外的成長動能，這些是已經有很高主權債信評等的波灣主權債能更上層樓的催化劑。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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