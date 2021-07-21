東京奧組委：不排除在最後一刻取消奧運

東京奧運即將在本週五 (23 日) 開幕，如今東京疫情持續惡化，多名東奧參賽選手及工作人員染疫，週二 (20 日) 東京奧組委首席執行官武藤敏郎 (Muto Toshiro) 表示，不排除最後一刻取消奧運的可能性。

日本長久以來一直堅持延期一年的 2020 東京奧運將會是安全的奧運場所，但東京疫情持續升溫，奧運選手村也陸續傳出確診，格外令外界擔憂。

因 Delta 新冠變種病毒肆虐，東京上週六通報 1,410 新增確診，創六個月來最高紀錄，本週二東京通報的單日新增確診達 1,387 例。日本迄今有超過 84 萬例累計確診和累計死亡數超過 15,055 例。

截至週二晚間，奧運參賽者、官員和媒體記者在內的奧運相關人士已有 71 人確診。

儘管許多奧運賽事不開放觀眾進場，但奧運「防疫泡泡」早已破滅，2020 東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎表示，不排除最後一刻取消的可能性。

武藤敏郎：不排除東奧最後一刻取消的可能性 (圖片：AFP)

武藤敏郎週二表示，他會密切關注感染人數，並在必要時與其他單位協調行動。

他回應：「我們無法預測新冠染疫數變化，如果病例激增，將會持續討論。」

武藤敏郎強調：「我們同意，視疫情狀況再度召開五方會談，現階段確診病例可能上升或下降，當出現那種狀況時就會考慮如何因應。」

反東奧聲浪不減反增

奧運開幕式倒數三天，反東奧聲浪不減反增，日本民眾對對奧運支持度不高，多家日媒調查顯示，有超過 55% 的日本民眾希望取消奧運。

日本政府、奧委會組織、東京都以及國際奧會、國際帕林匹克委員會等五方可能再度開會。(圖片：AFP)

東京奧運贊助商之一的豐田汽車 (Toyota) 宣布不在日本國內播放奧運廣告，外界推斷豐田擔憂播送廣告有損企業形象，豐田此舉連帶讓許多企業都跟進不敢播送廣告。

日本首相菅義偉 5 月就曾表示，從來不會把奧運放在首要考慮之列，不惜無觀眾舉行奧運。

東奧有不得不舉辦的壓力！

2020 東京奧運有不得不舉辦的壓力，奧運會是國際奧委會 (IOC) 的「專屬財產」，除非戰爭、內亂，否則奧運不會取消。取消權力是握在國際奧委會 (IOC) 手中，身為主辦國的日本無權取消。

2020 東京奧運有不得不舉辦的壓力 (圖片：AFP)

奧林匹克憲章規定，IOC 應該確保參賽者健康和推廣安全競技，這可能將是 IOC 合理取消奧運會的安全考量之一。

國際奧委會 (IOC) 主席巴赫 (Thomas Bach) 去年曾表態，如果東奧無法在 2021 年舉行的話就可能停辦。

如今，東京奧運舉不舉行仍是未知數，各國參賽者陸續進駐選手村，頭幾乎等同於先洗了一半，究竟取不取消？還是國際奧委會說了算。