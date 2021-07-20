【永豐期貨】電金傳無力台股下破月線 外資連賣3天

期貨走勢

台指期週二下跌 235 點至 17558 點。價差方面，台指期正價差擴至 29.26 點，電子期正價差擴至 2.32 點，金融期正價差縮至 1.19 點。現貨部分，三大法人賣超 357.69 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3214 口至 - 16392 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 2572 口至 - 36438 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2691 口至 - 22490 口。

週一 Delta 變種病毒確診例飆升，市場擔憂經濟復甦前景，VIX 指數飆升，資金湧向公債及美元避險，十年期美債殖利率跌破 1.2%，美股四大指數除費半全面下跌，道瓊下跌 2.09%，標普 500 下跌 1.59%，那指下跌 1.06%，費半上漲 0.07%。受美股重挫影響，台股今天開盤即下破月線，盤中一度重挫近 300 點，最低來到 17500.69 點，資金轉進疫苗與生技族群，加權指數終場下跌 1.46%，收 17528.74 點。權值股來看，台積電早盤一度翻紅後再下跌，終場小跌 0.17%，收 581 元，聯發科於平盤附近震盪，逆勢小漲 0.1%，收 920 元，而航運族群今天遭拋售，陽明下跌逾 9%，收 170.5 元，長榮、萬海也下跌近 9%，整體來看，受美股近日重挫影響，台股失守均線支撐，技術面有 M 頭出現，加上外資連續賣超，多頭格局遭破壞，短線大盤宜保守看待。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.84 降至 0.83。VIX 指數上漲 2.43 至 23.24。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)

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