航海王資金流出後的台北股市

台北股市周二在國際股市下跌影響開低走低，盤中晶圓雙雄一度翻紅上漲帶動指數收斂跌幅，然而航運股在陽明法說後利多不漲加上萬海股東會釋出利多有限，陽明跌破現增價之後就欲振乏力連帶萬海長榮跳水大跌，市場信心崩潰指數終場下跌 260 點，指數連續三天下跌明天台指期貨結算指算，明天再震盪一天隨時又會向上反彈，多頭趨勢不變但是個股選擇邏輯轉變。

本波指數自 5 月 17 日低點 15159 點起漲來到 7/15 日創新高 18034 點，關鍵轉折在於台積電法說不如預期，加上 Delta 變種病毒擴大疫情還有市場擔憂通膨問題，國際指數也自高點快速下跌拖累台股，基本面不變後續再創高也只是時間問題，然而關鍵在於市場資金流向，貨櫃三雄下半年基本面依然完美但是籌碼面融資居高不下，三大法人不買單，陽明破發現增價加上法說失靈，市場資金正從航運流出，未來誰接棒？目前電子權值股大多休息整理，要從聯電來發難還要等幾天，但是中小型電子應當吸收到養分，尤其是車用電子不論是二極體、MCU、MOSFET 還有導線架都有機會，拉回量縮佈局都還能創新高，

只是許多都已經漲了一大段，未來要佈局的個股可以找拉回休息整理過的半導體供應鏈如台積電半導體設備供應鏈以及蘋果供應鏈還有聯發科供應鏈。

台積電法說沒有提到增加資本支出讓卡位設備股的資金週五出逃，但在財報利多加持下股價又會很快回升：

閎康 (3587-TW): 第二季稅前獲利 2.91 元較去年同期倍增，上半年稅前 4.98 元，股價週二攻上漲停，股本 6.23 億毛利 36%，股價來到 149 漲停板，同理可推同是半導體設備供應商又是台積電本土先進封裝濕製程設備供應商的弘塑(3131-TW) 股價就可以期待：第一季稅後 4.82 元年增 103.56% 第二季營收 8.04 億季增 7.2% 年增 32.9%，以 2.92 億股本毛利率 44.21% 預估第二季獲利約 5.4 元，如果毛利率上升則獲利還要大幅跳升，但是基本上半年賺進一個股本全年挑戰賺進 2.5 個股本，股本小毛利高，未來三年台積電資本支出高達 1000 億美金，弘塑營收成長動能無虞，就可以特別注意拉回時的佈局時機。

蘋果新機即將登場旺季效應來臨，然而市場預期新的應用還是 mini led 的擴大採用，從蘋果新機還有近期三星的新產品電視以及平板都有採用 miniled 來看最受惠的還是惠特 (6706-TW): 第一季獲利 2.49 元毛利 37%，第二季蘋果 iPad Pro 採用 mini led 量放大，惠特營收第二季增 16% 年增 83%，以股本 7.2 億毛利率 37% 來預估 EPS 約 3.5 元上下，全年預估 10.89 元，股價整理已久也可關注。

聯發科集團未來成長動能在物聯網 IOT 上，網通晶片就是關鍵，年初參與私募的 (3169-TW) 亞信營收今年一路走高，法人預估明年 EPS 挑戰 18 元，以明年 EPS 算目前本益比不到 10 倍，而九暘 (8040-TW) 則是聯發科合作夥伴，今年以來營收持續成長 6 月營收較去年同期倍增，明年法人預估 EPS 高達 8 元，以目前股價預估本益比不到 9 倍，都是明年可望大成長的公司，跟著大集團經營策略走就能找到長期成長的個股。

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