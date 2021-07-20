聯邦銀董事長李憲章退休 集團第二代林鴻聯接棒

聯邦銀行 (2838-TW) 今 (20) 日舉行股東會，會中進行董事改選，改選後董事長異動，現任董事長李憲章正式宣布退休卸任，並於下午召開董事會，推選聯邦集團第二代、現任聯邦銀總經理林鴻聯接棒升任。

聯邦銀決議配發特別股股息每股 2.4 元，普通股股票股利每股 0.631 元，並順利表決通過從可分配盈餘中提撥新臺幣 19 億 5191 萬 5717 元辦理盈餘轉增資發行新股案等議案。

聯邦銀今日會中同時進行第 11 屆董事改選，應選 9 席董事 (其中含獨立董事 3 席)，由江振雄、林鴻聯、林賜勇、曹素鳳、李文明及涂洪茂當選董事，李國璋、李宗翰及范玲玉當選獨立董事。

董事改選後，擔任董事長長達約 15 年的李憲章宣布退休。李憲章在業界是相當專業且資歷完整的資深銀行家，於 1990 年聯邦銀行籌備期間即已到任，領導團隊籌劃人力資源、業務規劃、行舍選址及各功能作業制度，並於聯邦銀行申請設立後任職副總經理、1995 年擔任總經理，自 2006 年起擔任董事長迄今。

李憲章在擔任董事長任內推動聯邦銀行上市，首創電話金融服務及為國內首家獲准開辦網路銀行，並領先業界開創法拍屋代墊款業務成為法拍龍頭；90 年代積極拓展信用卡發卡量突破 200 萬卡，投標概括承受中興銀行 47 家分支機構營業，大舉擴增營運規模；近年來更因應金融科技變革，迅速推展行動支付，成為國內少數同時推出 Apple Pay、Samsung Pay 等七大行動支付發卡銀行；同時參與投資一卡通、LINE Pay，為聯邦銀行數位金融科技版圖奠定良好基礎。

李憲章也推促聯邦銀行轉型為綜合型銀行，整併保經、票券及車貸，並轉投資聯邦網通、聯邦租賃、聯邦投信及聯邦創投等子公司，藉多角化經營，提高競爭優勢。

新任董事長林鴻聯，擁有美國舊金山州立大學電腦科學系及臺灣大學國際企業研究所碩士學歷，1989 年籌備聯邦銀行，1991 年擔任銀行董事，1998 年擔任副總經理，2006 年接任總經理迄今，也就是說，李憲章、林鴻聯兩人董總搭檔迄今將滿 15 年。

至於接替新任總經理，由聯邦銀行資深副總許維文接任，曾任農金局長，任職聯邦銀行對房貸、消金、數金等業務相當熟稔。