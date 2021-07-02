經濟部通過光隆精密等9企業 擴大投資台灣33億元

經濟部投資台灣事務所今 (2) 日再通過 9 家企業，擴大投資台灣 33 億元，包含光隆精密 (4581-TW)、優質澱粉、羅德應用材料、松泰精密工業、高尚工業、鑫立鑄造、潭興精工企業、凱桃汽車、凱德唐公司等，累計投資台灣三大方案已有 927 家企業，投資逾 1.26 兆元。

經濟部表示，光隆精密因應美中貿易戰，並分散市場風險、擴充產能，將斥資逾 6 億元在嘉義馬稠後智慧機械園區興建廠房，同時在既有台中廠、新廠作業導入智慧化流程，並建置營運及戰情中心。

分度盤零組件加工製造商潭興精工，以自有品牌 Tanshing 行銷全球，為強化國際供應鏈地位、擴大自身產能，計畫投資逾 8 億元在台中豐原興建廠房，同時在既有廠房導入 ERP 系統，目標成為全球高階工具機零件供應中心。

海霸王集團旗下凱德唐看好高雄觀光產業潛力，在 2019 年標下高雄 85 大樓後，計畫斥資逾 6 億元打造五星級國際觀光旅館，進一步強化集團飯店事業版圖，預計為國內創造 350 個就業機會。

鑫立鑄造則因現有設備老舊，將投資 4 億元規劃增建二廠，並招募 13 名本國員工，擴張海外市場基礎；精密模具零組件加工製造商松泰精密也計劃投資 3 億元在新北鶯歌設立新廠，全面提升智慧製造、導入 Mold Plan 生產管理系統。

優質澱粉供應統一、全家、全聯等食品企業，將擴大投資逾 2 億元，在桃園龜山興建廠房，購置先進智慧化生產線；金屬鍛造廠高尚工業、VOLVO 授權經銷商凱桃汽車也將各投資 1 億元，在苗栗竹南、桃園中壢，分別設立二廠、中壢智慧電能旗艦店。

羅德應用材料則將投資 5000 萬元，在苗栗頭屋既有廠房，增設濕式環保再生生產線、智慧化管理系統與無人搬運設備，進一步增強市場競爭力。