科技助攻 南山人壽健康守護圈再下一城

後疫時代遠距健康管理先鋒！受到疫情影響，國內遠距健康管理需求驟增，南山人壽今 (20) 日宣布，率先跨業結盟電子科技大廠英華達，及健康管理產業的台塑生醫 i 醫健康管理中心、秀傳醫療體系、芯盛健康管理，保戶只要運用前述健康守護圈夥伴推出的「遠距智慧健康管理服務」，透過科技設備，在家就能自行量測生理數據，並由健管師追蹤數據提供衛教資訊，更可定期接受醫師視訊諮詢，使用此項服務不用出門就能享受健康管理服務，打造遠距健康管理服務鏈。

現代人工作繁忙且生活壓力大，三高等慢性疾病不再是「中老年病」，各年齡層都有可能面臨疾病威脅。南山人壽為提升全民健康管理意識，並配合政府推動智慧健康管理的政策，從保險產業的角度出發，發現透過電子科技業與健康管理產業，運用資訊科技的力量發展出遠距健康管理服務模式，可以以更平易近人的服務方案，幫助使用者管理健康，同時也加速實踐國內智慧健康管理的願景，協助有慢性病前兆的亞健康族群，在家就能輕鬆落實健康管理，掌握相關健康風險。

根據 WHO 世界衛生組織統計，全球亞健康族群佔 75%，南山人壽為協助亞健康族群及早管理健康，預防疾病惡化，與電子科技業、健康管理產業合作，推出「遠距智慧健康管理服務保戶專案」，鎖定有血糖、膽固醇、血壓等健康問題的亞健康族群，針對其健康管理的痛點提出智慧優化服務。

透過英華達研發的生理量測系統「全家寶」，使用者在家就能量測血壓、血糖、總膽固醇、尿酸、心電圖，相關數據也能自動上傳雲端，並同步連結至合作的健康管理中心，健管師即可定期追蹤量測的數據，提供飲食及運動等改善建議。

除此之外，每個月也會提供使用者完整的健康管理報告，紀錄數據量測趨勢、服務紀錄、健管師關懷與衛教資訊，掌握自己的身體狀況。另更可享有每季專屬的線上醫師諮詢服務，可以透過視訊方式向專業醫師諮詢個人三高及家庭健康問題，打破健康管理的空間距離限制。

南山人壽表示，慢性病需要長期觀察和控制，許多民眾在疫情期間因為不敢前往醫院，可能也疏於定期做健康檢測，透過健康管理設備保戶在家即可自行量測生理數值，省去預約掛號、門診等候的時間，也降低頻繁出入醫療院所的風險。

疫情改變了傳統的健康管理模式，南山人壽與時俱進，發揮保險服務新價值，跨界合作提出創新的遠距健康管理保戶服務專案，在疫情時代為保戶開創「零接觸又零距離」的數位健康管理之路，幫助保戶不論身在何處都能健康促進，享有更安心健康的生活。