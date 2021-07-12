南山人壽上半年獲利逾400億元 賺贏去年全年、創歷史新高

南山人壽今 (12) 日公布自結，無懼疫情衝擊，6 月稅後純益 47.8 億元，上半年累計稅後純益 401.9 億元，年增 78%，已超越去年全年獲利，並創南山人壽成立以來歷史新高。

南山人壽表示，今年雖有疫情干擾，但兼顧良好的風險控管及投資能力，憑藉穩定成長的保險利益並掌握市場波段實現資本利得，並且適時調整商品及服務策略，6 月稅前盈餘 48.09 億元、稅後純益 47.8 億元，上半年仍繳出亮眼的獲利成績，稅前盈餘 444.4 億元、稅後純益 401.9 億元。

南山人壽表示，6 月銷售動能仍以傳統型美元保單為主，加上防疫保單需求仍高，短年期醫療商品持續成長，6 月合併新契約保費為新台幣 50 億元，合併總保費為新台幣 346 億元。

因應疫情影響，南山人壽為緩解保戶經濟壓力，繼去年陸續推出緩繳保費 / 保單借款利息、借款利率減碼等關懷措施後，今年自 7 月起，再推出年利率 1.28% 的保單借款紓困專案，開辦至 7/9 止，已受理近 6500 件、金額超過新台幣 6 億元。

南山人壽自今年 5 月底推動遠距視訊投保措施，持續優化投保作業流程，讓業務員以視訊方式取代傳統的親晤親簽。根據南山人壽統計，截至 6 月底的遠距視訊投保情形，申請件數每週持續向上成長，每週成長幅度超過 7 成，且高達 9 成是投保醫療保障類型商品，其中又以防疫保單、重大傷病險居多，合計超過 5 成。

以地區別來看，主要落在台北地區，約占 6 成５，其次為中部地區占 1 成５左右；在保戶年齡方面，約 8 成的被保險人年齡分布在 20 歲至 50 歲。