台股重摔260點 三大法人賣超357.92億元 外資連殺3天

美股周一崩跌，道瓊暴跌逾 700 點，台股今 (20) 日跟隨亞股走跌，開盤即摜破月線，一度重挫近 300 點，下探 17500 點，航運股齊跳水，權值股一片綠油油，唯獨生技股挾利多逆勢上漲，終場指數大跌 260 點，收在 17528 點。外資連 3 天上演資金大逃殺，三大法人合計賣超 357.92 億元。

觀察籌碼動向，外資今天再大砍 256.19 億元，為連續 3 個交易日賣超 ；投信賣超 17.73 億元；自營商也賣超 83.76 億元。三大法人合計賣超 357.92 億元。

台積電今天表現相對有撐，早盤一度跌至 579 元，隨後在平盤附近整理，終場收小黑 581 元，聯發科、日月光投控力守平盤之上；但鴻海、大立光、瑞昱等下跌超過 1%。金融股終止漲勢，國泰金股價重摔逾 3%，富邦金跌近 2%；台塑四寶全面收黑，其中，南亞、台化均大跌 2%。

儘管下半年海運市況仍供不應求，陽明、萬海法說會及股東會均釋出樂觀展望，但航運族群今日遭空方狙擊，陽明摜破現增價，重挫逾 9%，收 170.5 元，長榮、萬海同樣崩跌近 9%，散裝航運股新興、中航、台航、慧洋 - KY、裕民等也賣壓沉重，不過，四維航終場逆勢上漲逾 2%。

高端疫苗 COVID-19 疫苗緊急使用授權 (EUA) 申請案過關，衛福部核准專案製造，激勵股價跳空漲停，達 280.5 元，聯亞藥同步大漲超過 30%。其他生技股連帶獲買盤青睞，包括基亞、台康生、台耀、國光生、亞諾法、雃博等多檔都亮燈漲停，買氣強強滾。

股王矽力 - KY 今日除息交易，每股配發 10.46 元現金股利，除息參考價 3980 元，早盤表現優於大盤，僅花 13 分鐘就站回 4000 元大關，順利完成填息，不過，午盤後由於台股走弱，矽力也翻黑下挫逾 2%，收 3900 元。