複雜代表飛行指標 RICHARD MILLE／RM 039 & RM 39-01

腕錶在最初問世之時，就扮演著實用工具的角色，在飛行領域當中，腕錶更是不可或缺的重要配備。對 RICHARD MILLE 來說，飛航與航太在品牌的錶款中一直佔有舉足輕重的地位，除了設計的靈感來源，RICHARD MILLE 也是率先將航太級尖端材質運用於腕錶上的品牌。

因此，RICHARD MILLE 以飛航領域的實用性為號召，結合了在 1930 年代時由美軍中尉 Philip Dalton 發明的 E6-B 飛行計算器，和同樣源自飛行的飛返計時碼錶功能，推出了兩款精密飛行腕錶 RM 039 與 RM 39-01。

因飛行而生，E6-B 飛行計算器能夠計算出油耗、高度與各種度量衡的快速換算。經過 RICHARD MILLE 的精心設計後，完美的結合在腕錶之上，提供給飛行員最佳的數據參照，且在密密麻麻的外圈中，RICHARD MILLE 特別以不同的鮮豔色彩將各項數據區別開來，在使用時能更加直覺方便的閱讀。

RM 39-01 E6-B 飛行計算器自動上鍊腕錶

直徑 50 毫米五級鈦金屬錶殼、藍寶石水晶底蓋／時間指示、大日期指示、月份指示、飛返計時功能、倒數計時功能、UTC 世界協調時間／RMAC2 自動上鍊機芯、儲能 50 小時／防水 50 米／參考價店洽

零件多達 1000 枚的 RM 039 複雜程度可謂品牌之最，除了具備能夠抵抗地心引力的陀飛輪裝置外，特別的是飛返計時碼錶的時、分針都位於中央，更可透過 9 點鐘的按鈕將計時分針轉變為倒數計時器，開啟後 7 點鐘方向的視窗會隨之顯示「ON」，說明倒數計時正在進行中。錶冠也暗藏玄機，專利的結構將錶冠與機芯分離，避免龍芯斷裂時損傷機芯；中央按把則是功能選擇器，能夠選擇上鍊、空檔、調教時間和 UTC 世界時間 4 個檔位。

RM 039 E6-B 飛行計算器飛返計時陀飛輪腕錶

直徑 50 毫米五級鈦金屬錶殼、藍寶石水晶底蓋／時間指示、大日期指示、動力儲存指示、飛返計時功能、倒數計時功能、UTC 世界協調時間、功能選擇指示／RM039 手動上鍊陀飛輪機芯、儲能 70 小時／防水 30 米／全球限量 30 只／參考價店洽

RM 39-01 作為 RM 039 的後繼款式，增設了配備可變慣性自動盤的自動上鍊系統，實用性能更加優異，倒數計時功能整合至 9 點鐘方向的分鐘盤，並增加月份顯示功能，專利的錶冠鎖定功能可透過錶冠上的箭頭得知錶冠運作與否，避免意外啟動錶冠而渾不自知，保護機芯減少損耗。

來源：《時間觀念》195 期

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