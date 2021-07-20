〈台幣〉出口商力抗外資 匯價連3貶收28.06元

外資持續賣超台股，今 (20) 日一早便積極匯出，使得新台幣兌美元匯價連 3 貶，一度觸及 28.1 元重要心理關卡，不過，在出口商進場支撐後，貶勢逐漸收斂，終場收在 28.06 元，微貶 0.8 分，台北及元太外匯市場總成交值 16.475 億美元。

受美股崩跌影響，台股開盤即摜破月線，一度重挫近 300 點，下探 17500 點，航運股跳水，電子權值股也無力撐盤，終場指數下跌 260 點，收在 17528 點，外資再度大砍 256 億元，累計 3 天下來已經提款台股 905 億元。

新台幣兌美元今天以 28.09 元開盤，隨即一路貶至 28.1 元關鍵價位，吸引滿手美元的出口商陸續進場拋匯，因而抑低台幣貶幅，外資午後匯出動作也趨保守。

新台幣終場微貶 0.8 分，以 28.06 元兌 1 美元作收，續創逾一周低點，台北外匯市場成交值 11.92 億美元，元太外匯市場 4.555 億美元，合計 16.475 億美元。

Delta 變種病毒導致全球多處疫情上升，投資人避險情緒升溫，帶動美元走強，攀至 3 個月高點。觀察主要亞幣兌美元表現，根據央行統計，菲律賓幣重貶 0.8%，新加坡幣貶 0.53%，韓元貶 0.23%，台幣微貶 0.03%，人民幣平盤，日圓則升值 0.2%。