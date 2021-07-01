〈凌陽創新上櫃〉體內影像檢視市場成長強 切入醫療內視攝影機

凌陽 (2401-TW) 旗下凌陽創新 (5236-TE) 今 (1) 日舉辦上櫃前業績發表會，總經理龔執豪表示，公司專注影像處理晶片，不僅布局電腦周邊產品，也跨足醫療、AIOT 市場，其中已切入醫療微型內視攝影機，挹注後市營運，預期非筆電營收將持續成長，營收比重維持 3-4 成。

凌陽創新表示，公司近年深耕醫療領域，目前已開發遠距醫療用網路攝影機控制晶片，並銷售給國內外遠距醫療開發商，消費者可藉由在家自我檢視套件，連結手機 APP，透過遠距與醫生看診，獲得醫療資源。

凌陽創新也推出低發熱、低耗能的醫療內視鏡用影像處理晶片，並搭配自家 AI 演算法，可由系統自動判讀影像結果，提升診療品質及效率，尤其自疫情升溫以來，內視鏡需求居高不下，一次性內視鏡的訂單也持續增加。

凌陽創新看好，體內影像檢視市場銷售 2020-2023 年年複合成長率 (CAGR) 達 8.8%，公司也持續布局低耗能、高性價比、一次拋棄內視攝影機等市場，提供新的營運成長動能。

凌陽創新也正積極開拓物聯網、智慧家電領域，透過硬體方式結合 AI 技術，提供可避免遭駭客竊取機密資訊的背景模糊功能，以及可動態調整使用者視線位置的自動眼球追蹤技術，預期今明兩年非筆電營收比重保持 30-40%。