網家攜手Pickupp進軍短鏈物流 外資睽違4年給出2字頭目標價

網家 (8044-TW) 今 (19) 日宣布攜手戰略夥伴 Pickupp 進軍短鏈物流新戰場，歐系外資對網家也出具最新報告，看好網家 B2C 業務將不斷成長，至 2025 年有望維持年營收複合成長率 15%，給出優於大盤評等和 200 元的目標價，是睽違 4 年後，首次有外資給出 2 字頭的目標價位。

網家指出，將透過 Pickupp 的科技物流解決方案，優化整體物流佈建，進而提升整體配送效率及配送路線，朝「高效率彈性運用物流」和「服務品項更多元」兩大面向發展，合作初期以台北市為試辦區域。

同時，Pickupp 也將在國內大舉招募物流人員，網家透露，未來不排除將雙方的優勢和服務整合，發揮 ONE PChome 網路生態圈綜效。

網家執行長暨總經理蔡凱文說，隨著無接觸經濟的趨勢，電商成為民生經濟中最重要的社會支援系統，將透過與 Pickupp 的合作，使整體物流資源的補給和運用更具彈性。

隨著國內電商滲透率持續提升，歐系外資出具最新報告看好網家不斷增長的 B2C 業務，認為網家營收至 2025 年將維持 15% 複合年增率，而非 3C 的產品銷售比重上揚，也有助毛利表現。

歐系外資說明，預估至 2025 年，台灣的電子商務滲透率將從去年的 12% 上升到 20%，同時，隨著網家大型自動化配送中心明年第二季完工，可以預期網家站上具有更高利潤的非 3C 商品數將因此大增，在這波電商市場上升的趨勢中更加受益。

另一方面，歐系外資認為，網家非 B2C 業務部門的穩定財務表現將有助於整體利潤改善，因此，對網家給出 200 元的目標價和優於大盤評等。