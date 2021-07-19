新揚科與有澤製作簽署股權轉換契約 12/10下櫃

新揚科 (3144-TW) 今 (19) 日召開董事會，通過與日商有澤製作所簽署股份轉換契約，日商有澤製作所將以每股 40 元現金為對價，支付新揚科股東，並在股權轉換完成之後，將新揚科納爲 100% 子公司，預計 9 月 10 日召開股東臨時會討論，雙方最快將在 12 月 10 日完成股權轉換，新揚科並將下櫃、撤銷公開發行。

FCCL 廠新揚科與日本有澤製作所此一股權轉換協議，等於讓有澤製作購入約 10.53% 新揚科流通在外的股權，達成 100% 持股及完全私有化目標，也讓新揚科在上櫃掛牌近 17 年後，自 OTC 下櫃。

日商有澤製作所今年 1 月以每股 36 元的價格進行收購新揚科股權，加計原持有股權，已持有新揚科達 89.47% 股權，今天有澤製作所簽署股權轉換契約的方式，確保取得新揚科剩餘 10.53% 股權，達成私有化目的。

新揚科大股東日商有澤製作所目前對新揚科持股 89.47%，今年 7 月 1 日新揚科召開的股東會董事改選，日商有澤作所作也囊括 4 席董事，唯獨未提出股票下櫃議案，今天日商有澤作所與新揚科協議轉換股權，將新揚科納爲有澤製作所 100% 的子公司。

新揚科今天也公告將在 9 月 10 日召開股東臨時會討論通過後，雙方於 12 月 10 日完成股權轉換，新揚科下櫃並撤銷公開發行。