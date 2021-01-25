新揚科日商大股東公開收購提前達標 持股超越7成確定下櫃

新揚科 (3144-TW) 大股東日本有澤製作所持股 52.3% 股權，今 (25) 日提前達成應賣最低收購數量的 1 萬 7813 張門檻，代表此公開收購案已經成就，也等於日本有澤製作持有的新揚科股權已超過 7 成，新揚科將因此下櫃。

日本有澤製作所對於新揚科的公開收購案，是以每股 36 元收購新揚科流通在外剩餘 47.7% 股權，原訂 2020 年 12 月 8 日起至明 (26) 日接受應賣，但提前在今 (25) 日公告，已達成應賣最低收購數量 1 萬 7813 張門檻 (17.7% 新揚科股權)，代表公開收購案已成就。

據指出，日本有澤製作可能在正式完成交割後，召開股東臨時會，並提出進一步讓新揚科下櫃的議案。

日本有澤製作所先前就投資台灣 FCCL 廠，包含台虹 (8039-TW) 20% 股權，新揚科 47.7% 股權，日本有澤製作所在新揚科擁有 4 席董事，總經理吳介宏也是日本有澤製作所的董事法人代表。

新揚科目前股本為 10.06 億元，2020 年前三季營收 21.44 億元，毛利率為 16.48%，稅後純益 1.61 億元，每股 1.6 元。

依外電報導，日本有澤製作所預估，今後 5 年將再投資新揚科 20-30 億日圓，期望藉由增產，因應來自中國、台灣智慧手機廠持續擴大的需求。