夏普瞄準穿戴裝置市場 推出超小型近接感測器

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (Sharp)(6753-JP) 在週一 (19 日) 發出的新聞稿表示，該公司已經開始量產一款超小型的近接感測器 (proximity sensor)，可應用於穿戴裝置上頭。

該款近接感測器的型號為「GP2AP130S00F」，比米粒還要小上許多。夏普旗下子公司的夏普福山半導體有限公司 (Sharp Fukuyama Semiconductor Co., Ltd. ，簡稱 SFS) 已從 2021 年 5 月的時後展開量產，每月生產 300 萬個，樣品價格 100 日圓 / 個 (含稅)。

當前的穿戴裝置市場，感測器的應用除了智慧型手機等所使用的 TWS 真無線藍芽耳機之外，在未來普及受到期待的 VR 眼鏡、智慧眼鏡，以及醫療應用裝置等方面也都受到看好。

在這類裝置上頭，目前多已採用近接感測器來取代物理開關，可自動偵測使用者是否已經戴上使用，穿戴裝置在設計上也更加靈活，市場對於近接感測器的小型化需求也跟著日益增加。

根據夏普方面說法，新款感測器的平均消耗電流為 40μA(典型值)，有利於延長電池使用時間 。另外也採用了獨家的雜散光雜訊抑制電路，在陽光下等充滿紅外線的室外環境中，也可減少感測器的誤動作發生。