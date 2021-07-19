【街口投信】股市及債市週報

【股市】

隨著投資者重新湧入業績穩健的大型科技股，加上殖利率反彈，金融類股帶動景氣循環股上漲，週五美國三大股票指數均創下歷史新高。上周五 10 年期美債殖利率反彈之前幾日，一度跌破 1.3%。而隨著利率下降和對經濟增長達到頂峰的擔憂，投資者再度擁抱傳統穩健的大型科技公司。過去一個月，蘋果和亞馬遜均上漲約 15%，遠遠超過標準普爾 500 指數 3% 的漲幅；此外，OPEC+ 之間的談判因未能就生產政策達成一致而被無限期推遲，推升周一油價飆升至多年高位，不過隨後因僵局持續，市場擔憂價格戰再起，油價因此回落，也導致能源股走跌。在旅遊類股上，雖然美國航空旅遊人數在國慶假日期間大幅攀升，但因對快速蔓延的 delta 變種病毒的擔憂揮之不去，旅遊景氣復甦股出現持續走跌的情況。整周美股在大型科技類股領漲下，穩定市場走勢，帶動指數再創新高。

街口投信表示由於 Delta 變種病毒傳播快速，以及美國接種疫苗速度出現放緩狀況，歐洲與亞洲的病例再起，美國當地新增案例也以 delta 病毒為主要感染源，因此導致消費旅遊類股出現走跌情況；此外，日本政府將宣布第四次緊急事態宣言，再度打擊疫情受害企業復甦動能。同時，近期美債殖利率的偏弱走勢，有助於推升科技成長股持續走強，資金排擠效應下，景氣復甦與消費旅遊股仍需等待此波疫情趨緩，才會有表現空間。

本周將再度進入美股重要財報公布期，銀行類股將陸續公布業績，成為關注焦點。依據 Refinitiv 的統計預估，標準普爾 500 指數成分企業獲利將年增長 65% 左右，其中以景氣循環股當中的工業類股為領漲族群，科技類股則低於平均水準之下，預期年增率達 31% 左右。

【債市】

亞洲國家疫情持續升溫，包含東京新增病例創 1 月下旬以來新高、新加坡單日新增病例創 11 個月新高、泰國新增確診和死亡病例均創單日新高，使市場風險情緒降溫，惟受惠於美債殖利率止穩，以及 6 月以來新興市場表現相對落後，上週新興市場債市仍小幅走高，J.P. Morgan EMBIGD 指數通週上漲 0.27%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 7 月 14 日止一週，新興市場債券基金淨流入量放緩至 6.7 億美元，低於前一週之淨流入 13.4 億美元，今年以來則累計有 493 億美元流入新興市場債券基金。

南非前總統雅各布 · 朱瑪 (Jacob Zuma) 月初因藐視法庭而被判決關押 15 個月，引發其支持者示威抗議，並最終演變成大規模搶劫暴動，造成全國超過上百人死亡，該國目前正逢 Delta 變動病毒肆虐，每日新增確診病例數達 1.5 萬人，其疫苗施打率僅 7%，使其政府於上周末宣布延長封鎖措施二周。南非長期以來貧富差距懸殊、治安不佳、電力基礎設施不足、專業人才流失，新冠疫情使其底層民眾生活愈發困苦，外界評估本次暴動係民怨長期累積所致。

街口投信指出新興市場央行動態方面，南非央行將於周四召開利率會議，由於國內經濟復甦速度慢，市場預期將維持利率於 3.5% 不變；印尼央行亦將於周四召開利率會議，由於國內通膨穩定以及 Delta 變種病毒擴散趨勢，預計將維持利率不變，其央行行長預計最快將於 2022 年展開升息；俄羅斯由於國內通膨升溫，市場預期將於周五升息 3 碼。

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