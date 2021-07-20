奧運與疫情 千億基金經理人解密日股最強動能

日本東京奧運 7/23 將登場，新冠肺炎疫情卻帶來變數，進入第四次緊急事態宣言，反觀日股近期在企業獲利及資金帶動下，逐步朝今年 Q1 三萬點高點推進，日股後市能否持續日不落的表現？

操作管理日股基金規模超過千億日圓的瀚亞投資 - 日本動力股票基金經理人 Dean Cashman 表示，日本股市估值相對全球其他國家仍偏低，對於有耐性且偏重基本面選股的投資人來說，日本股市正充滿投資機會。

瀚亞投資認為日本股市表現可望持續走強，著眼於四大利多，包括：企業獲利上修、股東權益報酬改善、估值便宜、公司治理改善等，最終也將反映在日股表現上。

日股熱絡，內外資交易火熱

根據日本證券業協會統計至 2021 年 3 月，日本投資人數較一年前增加 308 萬人，達到 5,981 萬人，創下歷史新高。日股不只內資交易火熱，外資買盤也是撐起日股，自 2015 年以來一直是淨賣方的外國投資人，也重返日本股市。

此外，日本股市相對較集中於循環型類股，正受惠於此波以價值股為主流的輪漲趨勢。日本企業短期盈利預測優於預期，特別是先前較受忽略的週期股，例如半導體設備、汽車及零組件、能源、耐久消費品等，盈利預測上調幅度最高，且目前市況（包括寬鬆政策、流動資金充裕及通貨膨脹環境）較為利多週期股和價值股。

發掘 4 大日股推動力

瀚亞投資解析日本企業不容忽視的原因，四大日股推動力包括：企業獲利上修、股東權益報酬 (ROE) 改善、估值便宜、公司治理改善。

近年來日企公司治理大幅改善，不但配息率持續上升，股份回購亦於 2019 年創下紀錄，日本 TOPIX 指數的回購金額年成長 109%。在寬鬆的財政和貨幣政策環境下，日本企業資產負債表持續去槓桿化，現金充裕且財政狀況穩健，有能力進行融資。此外，過去十年日本企業重組步伐逐漸穩定，有助提高營運效率及改善長期盈利能力，基本面轉強，有能力抵禦外部衝擊。

然而，日股回升的趨勢是否持續？若市場氣氛逆轉，投資人是否再度拋棄日股？Dean Cashman 認為，日本股市的估值仍較全球股市吸引人，而且提供「由下而上」的投資機會。面對一波波疫情所導致的市場衝擊，投資人必須謹慎選股，評估條件包括競爭力、資本政策及應對新挑戰的能力，以確定企業能否提供長期可持續的盈利。

圖、與全球股市比較，日本股市估值具吸引力

資料來源：瀚亞投資、Refinitiv Datastream，截至 2021 年 4 月 30 日。MSCI 世界指數 = MSCI 綜合世界指數。

績效靠動力選股策略建功

瀚亞投資 - 日本動力股票基金短中期績效優於同類型排名，有非常亮眼表現，而長期自成立以來表現優於大盤。日股在疫情干擾下，東京奧運題材也難以發揮，基金如何突破指數高檔震盪壓力，走出亮眼成績？

今年以來表現主要受惠於景氣回溫，有利於去年表現較壓抑的景氣循環股，包括金融、工業及原物料等產業，使得布局景氣循環類股的基金，更直接受惠資金輪動行情，帶動基金績效明顯提升。

另外，基金不受限於參考指標，而是採取主動操作、集中持股但大中小型股兼具的策略，專注於評價被低估的公司，順勢創造 Alpha 高額報酬機會。以本益比來看，基金平均僅 18.8 倍，明顯低於基準指數 22.7 倍；股價淨值比亦只有基準指標的一半，僅 0.8 倍（截至 2021/4/30）。

基期低利於進場，多元幣別供選擇

日股基期仍相對其他股市低，但產業及個股前景可期，建議投資人可篩選中長期穩定表現的日本股票型基金介入。瀚亞投資 - 日本動力股票基金由瀚亞（新加坡）日本團隊操作，基金規模達 1,415 億日圓（2021/5/31）。基金不僅提供日圓、美元級別，另有美元避險、南非幣避險、澳幣避險及紐幣避險等各式貨幣級別，可做為進軍日本股市的彈性選擇。

表、基金績效表現

資料來源: Lipper，統計至 2021/6/30，美元計價 (%)。

我想了解：瀚亞投資 - 日本動力股票基金

投資情報：基金最新報告

瀚亞投資基金為瀚亞投資（Eastspring Investments）旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律成立之投資股份有限公司且符合變動投資資本之資格者，並指定瀚亞投資（盧森堡）股份有限公司擔任其基金管理機構。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料僅作說明使用，無任何推薦投標的之意圖，市場有潛在風險，過去績效不代表未來之績效表現。

若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣如澳幣、紐幣、南非幣申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站: http://www.fundclear.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所: 台北市松智路 1 號 4 樓，電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。