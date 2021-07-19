微星、技嘉迎下半年旺季 推筆電新品搶市

迎接下半年傳統旺季，品牌大廠微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 今 (19) 日宣布推出新品搶市，其中，微星將在台推出新款創作者筆電 Creator Z16，瞄準創作、設計師商機，技嘉則推出旗艦機種鷹皇 AORUS 17X 系列，搶攻電競商機，預料都將為營運再添動能。

微星表示，新一代創作者筆電 Creator Z16 以 CNC 一體成形製程，採用鋁合金材質打造纖薄機身，螢幕為 16:10 黃金比例設計，相較 16:9 增加約 11% 視覺空間，並搭載 True Pixel 顯示技術打造的超高畫質面板，將提升創作者與設計師創作體驗。

硬體方面，微星指出，Creator Z16 最高搭載英特爾 (INTC-US) 第 11 代 Core i9 處理器，相比前一代最高可提升 40% 效能，並配備 8 核心、雙核心渦輪加速頻率最高可達 4.6GHz，顯卡方面則搭載輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 3060 顯卡，也同步支援最新 Wi-Fi 6E。

另一方面，微星今也同步宣布推出新款電競座椅 MAG CH130 I 系列，主打防水、防刮、耐重力，最大負重為 150 公斤，建議售價為 10690 元起。

技嘉則推出旗艦機種鷹皇 AORUS 17X，將搭載英特爾第 11 代處理器、輝達 RTX 30 系列顯示卡，AORUS 也與世界最大微動開關製造商歐姆龍合作開發機械式鍵盤筆電，其他包含 RGB 背光鍵盤、17.3 吋 300Hz 高更新電競面板等，可望進一步提升玩家遊戲體驗。