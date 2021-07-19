經濟學家：美國經濟在第二季觸頂 但不會急遽下滑

隨著美國疫苗接種率續升，商業活動重啟，以及來自政府的紓困措施，使得該國經濟成長強勁。不過，有經濟學家認為，在相關利多消退後，美國經濟的成長可能會在第二季觸頂。

報導指出，經濟學家平均預估，經季節性調整後，美國第二季經濟有望年增 9.1%，創下 1983 年以來的第二大增幅，僅次於去年夏天首次解除封鎖限制後。此外，經濟學家也預期，美國第三季經濟成長將放緩至 7%，並且將在 2022 年第二季下跌到 3.3%。

大摩首席美國經濟學家 Ellen Zentner 表示：「我們已經進入更溫和的擴張階段，已經過了成長的高峰，但我們不認為經濟會急劇下跌。」

相反地，經濟學家預期，在就業增加、被壓抑的儲蓄和持續的財政支持推動下，未來一年經濟將繼續穩健增長。從長期來看，經濟的擴張預期會逐漸降溫至更穩定的上行步伐。

經濟學家也預估，美國今年經濟將成長 6.9%，隨後在明年成長 3.2%，並在 2023 年成長 2.3%。

小摩首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示：「這是正常的。你不可能永遠期待 9% 的成長。我們非常有信心，將在今年下半年看到遠高於趨勢的增長。」

RSM 首席經濟學家 Joe Brusuelas 表示，美國 10 年期公債殖利率在過去三個月中略有下降，意味投資者將增長放緩的可能性考慮在內。

美國聯準會 (Fed) 日前發布的褐皮書顯示，美國經濟最近兩個月以來加速復甦，但解封也讓企業在招募人才和完成訂單方面承受更大壓力，且聯準銀行調查的多數受訪者預期物價可能進一步上漲。