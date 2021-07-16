【永豐期貨】台積電法說失靈 台股失守萬八關卡

期貨走勢

台指期週五下跌 97 點至 17924 點。價差方面，台指期轉為正價差 28.75 點，電子期轉為正價差 2.4 點，金融期轉為正價差 4.43 點。現貨部分，三大法人賣超 268.88 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 621 口至 - 10263 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1534 口至 - 29577 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 357 口至 - 15925 口。

週四公布美國上週初領失業金人數為 36 萬人，下探疫情爆發後低點，而台積電最新財報顯示獲利遜預期，科技及晶片股領跌，美國四大指數僅道瓊收紅，道瓊上漲 0.15%，標普 500 下跌 0.33%，那指下跌 0.7%，費半下跌 2.17%。受台積電 ADR 重挫影響，台股早盤一度大跌 200 逾點，最低來到 17779.61 點，所幸盤中航運及金融撐盤，使大盤跌幅收斂，終場加權指數下跌 0.77%，收 17895.25 點。權值股來看，台積電昨天法說，雙率均較上季下滑，開盤跳空開低，終場下跌逾 4%，收 589 元，聯發科則力守平盤之上，上漲 0.63%，收 957 元，而今天航運股資金比重達 45%，超越電子族群的 38%，航運三雄中，長榮近漲停，萬海小漲 2.69%，陽明則有逾 5% 的漲幅，整體來看，預期台股呈高檔震盪，外資期貨及現貨同步加碼空單，融資餘額也來到高檔，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18100 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 降至 0.91。VIX 指數下跌 0.31 至 18.54。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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