【永豐期貨】鋼鐵及航運回神 台股收盤再創歷史新高

期貨走勢

台指期週四上漲 150 點至 18021 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 13.19 點，電子期轉為逆價差 - 1.31 點，金融期逆價差縮至 - 2.09 點。現貨部分，三大法人買超 154.11 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 144 口至 - 9642 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 896 口至 - 28043 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1805 口至 - 15568 口。

週三鮑爾表示經濟復甦進展還不足以開始削減央行每月的資產購買規模，而目前高通膨將在未來幾個月內得到緩解，貨幣政策將提供強有力的支撐，道瓊上漲 0.13%，標普 500 上漲 0.12%，那指下跌 0.22%，費半下跌 0.35%。台股今天開高走高，航運、鋼鐵族群反彈，加權指數終場上漲 1.06%，收 18034.19 點，再創收盤歷史新高。權值股來看，今天下午台積電召開法說會，市場呈現觀望，終場上漲 0.16%，收 614 元，聯電則上漲逾 2%，收 55.1 元，而連跌多日的航運族群強勢反彈，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海皆攻上漲停，整體來看，外資連四買，資金類股輪動，但未來萬八是否能站穩，仍須看電子股能否重回資金懷抱，投資人也須做好停損停利，因高檔仍有獲利了結賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 降至 1.13。VIX 指數下跌 0.62 至 18.85。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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