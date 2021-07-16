〈焦點股〉股王領軍高價股 維繫市場信心

台積電法說行情失靈，台股今 (16) 日應聲下挫逾百點，失守萬八大關，但十檔千金股奮力撐盤，維繫市場信心，股王矽力 - KY(6415-TW) 盤中勁揚逾 2%，祥碩 (5269-TW) 更是大漲逾 4%，大立光 (3008-TW)、信驊 (5274-TW)、旭隼 (6409-TW) 也都獲得買盤相挺，均在盤面上表現。

矽力盤中股價上漲逾 2%，最高來到 3975 元；祥碩強勢翻紅，一度漲逾 4%，衝上 1860 元；大立光守穩 3000 元關卡，約上漲 1%；信驊、旭隼也都上漲超過 1%。

力旺盤中一度勁揚 4%，來到 1525 元，但仍不敵賣壓，午盤後震盪走跌，千金股中，以富邦媒跌勢最深，下挫逾 3%，摜破 1600 元，亞德客 - KY 翻黑下挫，緯穎 (6669-TW) 則力守平盤。

其他高價股方面，聯發科、昇佳電子、精測、玉晶光、晶碩等，也受到資金青睞，在盤面上各自表現。

雲端伺服器大廠緯穎上半年營收創歷史新高，但下半年缺料狀況更嚴峻，緯穎對供應鏈下單，最遠也已下到明年年底。美系外資認為，緯穎長線仍將受惠資料中心擴建，加上 5G、邊緣運算等新應用發酵，營運保持成長，目標價從 1300 元上調到 1400 元新高。

矽力近期受惠電源管理晶片缺貨、漲價效應，營收屢創新高，股價穩居股王寶座，外資看好矽力在中國市占率可望顯著提升，且因產能短缺，銷售單價將持續走揚，估今、明、後年獲利將高速成長，目標價上看 4400 元。