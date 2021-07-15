鴻海領軍站上萬八 蘋概、電動車啟動長多走勢？

萬寶投顧陳子榕指出，就在航海族群大浪搖擺，投資人震得頭暈目眩的時候，外資開始悄悄反手連續三天買超台股 539.43 億元，期貨空單同步略減，趁機低檔卡位吃貨，外資佈局上，傳產、電子雨露均霑，但投信則明顯偏愛電子族群，內外法人近日共同最愛就是台積電 (2330-TW)。



三大法人連三天買超台積電 53,090 張，使得台積電股價連續四日走升，達三個月來新高點，除了台積電法說樂觀看待，半導體第二季營收普遍亮眼，在供需仍舊吃緊下，第三季報價還有上漲空間，加上先進製程推進、新興應用規格轉換等利多，前景持續看好。



針對半導體牽涉的國防安全，美國最近將新一波「準制裁」對象，瞄準大陸 NAND Flash 龍頭廠長江存儲。長江存儲是大陸半導體龍頭紫光集團旗下子公司，也是大陸扶植發展的記憶體指標廠，主攻 3D NAND，短短兩年長江存儲全球市占從幾乎是零到今年預估的 3.8％，市場傳聞長江存儲今年下半年產量持續擴增 2 倍，至每月 10 萬片，果真如此將推升長江存儲市占大幅拉升至 7％。



而一旦美國把長江存儲列入實體制裁名單，長江存儲將難以取得生產關鍵機台，除了導致市場供給頓時減少及引發轉單效應，NAND 對供需的高度敏感，也將刺激報價往上衝。目前 NAND Flash 市場仍供不應求，預估第三季旺季價格會再上漲 5％~10％，加上伺服器、筆電、車用、手機需求持續增加，整體供應吃緊狀態將延續到第四季。相關族群包括群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、十詮 (4967-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、晶豪科 (3006-TW)。



旺宏 (2337-TW) 近年積極投入 3D NAND，第一代 48 層 3D NAND 在今年 4 月已送客戶認證，預計下半年出貨，旺宏第二季營收突破 100 億元大關，季增 18.69％，創下歷年同期新高，下半年營運季季增長，預估旺宏今年全年營收可突破 400 億元大關。

十詮 (4967-TW) 則受惠 DRAM 與 NAND Flash 價格走揚，第二季營收 19.55 億元，優於第一季，上半年 EPS 挑戰 4～4.5 元，下半年進入旺季將再推升營運，近期股價已創下新高 78.8 元。



另外，法人近期持續加碼的個股，包括聯電 (2303-TW)，鴻海(2317-TW)、新唐(4919-TW)、華通(2313-TW) 等也值得留意。

萬寶投顧陳子榕指出，6/18 為大家推薦華通 (2313-TW)，股價從 40.55 元漲到近一年來新高 47.9 元，漲幅近 20％；7/8 才分享的新唐(4919-TW) 股價則從 91.8 元噴漲到歷史新高 131 元，大漲 39.2 元，漲幅約 45％。這就是透過金流追蹤，領先低低佈局，成本夠低、 不追高， 就能有好果子吃。請參考 7/8 《蘋果股價創高 載板、PA、光電等相關股一路旺至年底？》。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來，我將持續為大家追蹤籌碼資金流向，瞄準下半年電子旺季成長績優股，希望大家都能跟我一樣輕鬆投資大豐收。



精材 (3374-TW) 為 CIS 及 3D 感測器封測廠，下半年受惠於蘋果 iPhone 13 及非蘋陣營新款 5G 手機推出，應用處理器晶圓測試訂單進入新一波成長循環，6 月合併營收月增 24.5％，較去年同期成長 40.6％，為歷年同期新高紀錄，再加上先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等車用電子需求強勁，帶動營收及獲利將平穩成長，下半年旺季可期，全年營收及獲利將持續創新高。

台勝科 (3532-TW) 到今年底產能稼動率估計已全滿，訂單能見度已排到明年上半年。台勝科 8 吋矽晶圓長約規畫將於本季議定，可能傾向有 5％～10％的漲幅。另外，在 12 吋矽晶圓方面，大多為現貨價銷售模式，台勝科與客戶約每季洽談價格，下半年不排除報價將上漲 5％～10％。估台勝科營運將呈現先蹲後跳局面，第三季業績可望增溫。

南茂 (8150-TW) 為 IC 封測廠，國內封測廠訂單滿到爆炸，為適度反映供需及成本，連續調整好幾波價格，在高稼動率及漲價效益下，今年上半年業績繳出亮眼表現。智慧手機觸控面板感應晶片 TDDI 需求強烈，南茂第一季隨即擴增測試產能 10％，覆晶薄膜 (COF) 封裝業務復甦，下半年旺季營運持續看俏；估第二季營收季增 8％，年增 28％，毛利率、獲利有望雙成長，全年營收目標成長 15％～20％。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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