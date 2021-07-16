操盤手看台股：航運、鋼鐵的日出 電子的續強

今年第 2 季以來，市場上時常聽到一個問題，到底是操作原物料股好？還是操作電子股好？這個問題的背後，其實透露出投資人對於行情的不適應。往年以電子股為操作主軸的慣性，在今年被完全打破！掛牌家數有限的航運股在資金進駐下，漲幅相較於認真研究挑出的電子股更大！這讓許多人慌了手腳，其實大可不必。

多次於媒體受訪時提到台股要團結才能攻上萬八。7/15 日的台股能夠創下 18034 點的歷史新高！即是因為電子、航運、鋼鐵等一起團結上攻所創造的記錄，並非單一族群走強的結果。短線上，由於過去幾次大盤創高後容易震盪加劇，如 6/17 日及 7/5 日創高後皆出現一波回測，然後再攻高，這次先觀察 7/15 日紅棒低 17878 點是否會被回測。台股若要站穩萬八大關，進而上攻兩萬點，關鍵在於權值電子股及人氣航運股不能有一方再度出現大幅度的回檔。

之前談到航運股及鋼鐵股會有一次搶反彈的機會，而若要展開新攻勢，要有週級別日出訊號。所謂的「日出線」是行情由空轉多的轉折訊號，以日級別日出訊號為例，即是當日最高價及當日收盤價能夠越過前一日的最高價，若是次一日能續攻更佳；至於週級別的日出則是當週最高價及當週收盤價能夠越過前一週的最高價，若是次一周能續攻更佳。目前本波回檔多日的航運股日已有多檔股票出現日級別的日出線，短波已在反彈，如 7/14 日解禁的中航率先拉出漲停，次日再攻高，7/15 日解禁的榮運及志信，也於解禁首日拉出漲停，擺脫處置交易後就大漲。以貨櫃航運來看，萬海已經率先拉出日級別的日出線，目前尚在處置交易期間的長榮，在類股強攻激勵下，7/15 日股價也攻上漲停，後續若一路拉抬到解禁前，反倒是解禁日要提防獲利賣壓出籠，整體航運股要過高要有週級別日出。

至於散裝航運，由於市場對於中國煉鋼原料需求前景仍有擔憂，BDI 指數持續整理，但在股價上，7/15 日同樣看到散裝航運股多檔股票強攻漲停，顯見市場認為短期 BDI 走弱應是短期因素，後續焦點已在第 3 季北美穀物的運輸旺季上，以中小型散裝輪為主的正德、台航、慧洋、四維航可留意。另外，近日同步拉回的鋼鐵股，隨著鋼市第 3 季穩健，第 4 季旺季需求可期下，也有多檔個股拉出日級別日出線，如聚亨、大成鋼、中鴻等皆值得觀察。從現在到 8 月中旬，航運股及鋼鐵股還有半年報行情可以期待。

本波的強勢電子股，漲勢持續，未受航運及鋼鐵轉強影響。第 2 季鎖定至今的 MCU(微控制器)，下半年旺季持續，一路鎖定的新唐、應廣、笙泉仍在上攻。看好的電動車產業，近日業界傳出蘋果屬意未來的 Apple Car 以搭載美國製造的電池為先，近日鴻海與其合作夥伴碩禾也傳出將優先考慮美國設廠，搶佔相關商機，顯見電池的重要性；多次提及的車用電池材料股─康普、美琪瑪、聚和等股價近日維持強勢。對於一個操盤手而言，真正該思考的是什麼股票買了之後能夠迅速上漲？什麼股票創新高的機率較大？重點從來不在於買電子或買原物料，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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