蔡明彰觀點：航運、鋼鐵急跌3成後兩種走法

今天報告的主題是「航運、鋼鐵急跌 3 成後兩種走法」。

萬寶投顧蔡明彰強調，持股信心在平常是抽象的概念，但利空危機來襲，就會具體考驗投資人。

今年上半年越南股市漲幅 70％，居全球第一，近來受疫情惡化，自高點來下跌逾 10％，正在考驗市場信心，不過外資已有撤出跡象，理由是東南亞國家疫情難以控制，不僅越南，馬來西亞、印尼等生產活動都放緩，為下半年亞洲及全球經濟投下變數。

上半年全球股市漲幅第三的台股，目前跟隨美股創歷史高點的腳步，嘗試挑戰一萬八千點重大關卡。台股與美股最大多頭力量是充沛資金，中長線應有更高價位，但短線要通過信心測試，美國 6 月 CPI 5.4％、核心 CPI 4.5％，創 30 年來最大漲幅，通膨壓力破表仍不會動搖聯準會持續 QE 的決心，預料在年底 12 月前不會收縮 QE。

週二美股四大指數都收黑，但跌幅平均在 0.5％以下。現階段台股信心測試是上半年漲 21％，是否漲太多，需要籌碼換手。但仔細分析，晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)，記憶體的華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)、南亞科(2408-TW) 績效沒有擊敗大盤，台股漲勢集中在傳產的航運、鋼鐵，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)，即便近期自高點以下修分別 36％、32％、33％，今年來依然大漲 264％、457％、379％，鋼鐵的中鴻(2014-TW) 自高點來修正 24％，今年來仍大漲 221％，的確漲很大。

於是持股信心大考驗展開，陽明在 4 月初 40 餘元價位，曾 20 分鐘撮合處置，但當時價位很低，第一季 EPS 7.36 元就足以支撐價位，大戶持股信心堅強，處置期間陽明不跌，反而大漲。但是，現在長榮的 20 分鐘撮合處置，發生在 200 元，長榮估第二季 EPS 9 元、第三季 10 元以上，但以全年 EPS 估計 33 元計算的本益比已拉高，這次持股信心難免動搖。再來牽動陽明現金增值訂價 182 元目前失守，是否辦不成現增，也會影響整體航運的持股信心。

萬寶投顧蔡明彰強調，在關鍵時刻，要用大戶的角度看股價波動，貨櫃三雄價位最高，而股本最小的萬海，週三盤中翻紅，大戶用意給予陽明向上比價空間，目的使陽明現增順利完成，剩下長榮到下週二處置期結束，拿掉綑龍索，買盤不請自來，台航 (2617-TW)、裕民(2606-TW) 近來召開股東會，都釋出散裝輪景氣今年大好的訊息。

中國爆買美國玉米，推升租金大漲，中型船租金 3 個月來飆升逾 1 倍，較去年同期大漲 1.6 倍，創 11 年新高。不過，同樣散裝輪的四維航 (5608-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、台航、中航(2612-TW) 等今年來股價狂漲 100％～300％，近來自高點也普遍修正 30％。

週三有特定買盤點火股本不到 20 億元的中航拉到漲停，顯然用意在於提振散裝輪持股信心，很多人都擔心航運、鋼鐵是否尖頭反轉，股價一路走跌，假如當前台股就是天花板，未來不再有高點，今年漲最凶的航運、鋼鐵就危險。

可是，看非電子的權值股，台塑四寶交出史上最強上半年財報，合計大賺 1,300 億元。其中，南亞 (1303-TW) 上半年 EPS 5 元，全年估 8 元，本益比僅 10 倍，股價穩如泰山。金控雙雄的國泰金 (2882-TW)、富邦金(2881-TW) 上半年 EPS 分別逾 6 元及 8 元，股價有強勁基本面支撐。

萬寶投顧蔡明彰強調，差別在於台塑四寶、金控雙雄，今年遠不如航運、鋼鐵熱門，不是大戶進出的對象，但台塑四寶、金控雙雄，再加上晶圓雙雄的走穩，說明台股不會反轉，結束多頭行情，於是航運、鋼鐵本波快速修正後還有行情，有兩種走法。

8 月中旬公告半年報後再創高，或是又見反彈。今年大戶在航運、鋼鐵大賺，對這兩大傳產有難以割捨的情感。股市泡沫宛如啤酒泡沫，明知泡沫，仍要常常看。大戶必然會在這次航運、鋼鐵急跌三成後出手搶反彈，搶反彈當然有風險，但大戶賭台股不會結束行情，航運、鋼鐵未來究竟是再一波創高或右肩反彈，取決於電子股成交量佔比是否回升站穩五成以上。

電子股成交量佔比週二回升至 52％，但週三又降回 43％，部分近來漲多的中小電子湧現獲利了結賣壓，必須觀察週四台積電法說會結果，台積電今年初創 679 元天價後，整理長達半年，如果法說的第三季財測、營收季增逾 10％，台積電可望帶領電子股真正重返主流。

去年台積電第三季營收季增 14.7％，但當時有遠距商機，今年第三季營收季增 10％就是不錯的展望。如果電子股成交佔比逾五成，不代表傳產股就遭資金排擠、一敗塗地。

今年不同去年，今年傳產的獲利遠超過去年，長榮估計今年狂賺 1,700 億元，比鴻海 (2317-TW) 估計賺進的 1,200 億元，多出 500 億元，中鋼 (2002-TW) 估計今年賺 700 億元，比聯電賺的 500 億元，多出 200 億元。

不比不知道，傳產今年這種賺錢不是年年有，因此未來電子及傳產形成台股雙主流的可能性較大。傳產與電子雙主流就有不同的組合，台積電即便法說會有利多，但股價已提前反映，帶領大盤攻克 18,000 點後將休息，變成跌深的航運、鋼鐵加上中小電子成下階段主流，而近來以車用電子為主的中小電子波段漲幅已大，可望輪到另一批中小電子表現，尤其是半年報 EPS 較好的個股。

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