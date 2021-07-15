101頂級珠寶腕錶展首度線上發表 看業績可逐步回溫

台北 101 購物中心今 (15) 日宣布，頂級珠寶腕錶展將以線上發表的創新形式開展，101 商場事業處營運長朱麗文指出，線上錶展可充分發揮線上導客機制，同時也展開線上促銷活動，作為疫情降級或解封的前哨戰，隨著疫苗逐漸擴大施打，看好商場業績將逐步回升。

朱麗文說明，由於雙北算是這波本土疫情重災區，5 月中旬過後業績受到影響，儘管目前已微解封，餐飲仍禁止內用影響來客，因此先遵照疫情指揮中心指示做好安全防疫，但充分透過線上錶展和線上促銷活動發揮線上導客機制，將消費者留在 101 的線上平台消費。

朱麗文認為，隨著線上活動陸續開跑，等於是解封的前哨戰，看好在疫苗施打率持續提升後，101 商場業績將逐步回升。

101 指出，據 FH (瑞士鐘錶工業聯合會) 5 月最新報告，以腕錶價位分析，自去年疫情爆發以來，出口價格低於 500 瑞士法郎 (約新台幣 15000 元) 的鐘錶，始終跌幅最大，而出口價格高於 3000 法郎 (約新台幣 91000 元) 的腕錶跌幅最小，到今年 5 月已經接近平盤，顯見高端商品復甦強勁，將是腕錶市場的主要成長動能。

同時，據 Deloitte 2020 年 8/9 月瑞士製錶產業調查報告指出，有超過 60% 的品牌正在發展線上展示與銷售的全通路策略，有些品牌甚至將採百分之百數位市場策略，101 觀察到，顧客於線上下單的接受度正持續提高。

因應全球高端腕錶市場趨勢的轉變，101 今年首次將在線上平台發表，串連線上線下資源，並攜手瑞士高級製錶權威機構瑞士高級製表基金會 FHH，共同策劃雲端講座。

在 101 的號召下，本次參與「頂級珠寶腕錶大師之作 World Masterpiece」線上平台的品牌，包擴全球最大鐘錶集團瑞士商斯沃琪瑞表 Swatch Group 旗下 7 大品牌 BLANCPAIN、Breguet、LONGINES、OMEGA、RADO、Swatch、TISSOT，頂級珠寶界引領品牌 BVLGARI、CHAUMET、Chopard、HARRY WINSTON、MIKIMOTO 與 FRED，以及 HUBLOT、IWC、Jaeger-LeCoultre、PANERAI、PIAGET、Roger Dubuis、Vacheron Constantin 和 Grand Seiko，總計逾 20 大品牌，共計 200 多款以上的高級腕錶。