18歲以上登記疫苗接種意願爆量 唐鳳：將啟動長幼有序原則

全台疫情接種涵蓋率已超過 16%，公費疫苗預約平台今 (13) 日開放 18 歲 (含) 以上國人進行第三輪意願登記，7 月 15 日下午 5 點將結算，政委唐鳳指出，由於首日登記人數爆量，比 AZ 疫苗供貨還要多，將依「長幼有序」原則排列並依序通知。

疫情指揮中心指出，第二輪的意願登記已於昨 (12) 日下午 5 點截止，全國約有 285 萬人登記，其中約 114 萬人有意願接種 AZ 疫苗。系統平台將自 7 月 13 日上午，陸續以簡訊通知符合資格的民眾，提醒收到簡訊民眾記得進行預約；施打期間為 7 月 16 日至 7 月 22 日。

中央今日一早開放 18 歲 (含) 以上民眾登記施打意願，將於 15 日下午 5 點截止，並同步進行第三輪結算。16 日至 18 日將陸續以簡訊通知符合資格的民眾；收到簡訊者，才能進行預約。本輪可接種疫苗為 AZ 疫苗。

唐鳳指出，統計截至下午 1 點，第三輪意願登記單勾選 AZ 疫苗的已超過 130 萬人，複選 AZ 與莫德納兩者也已超過 110 萬人，登記狀況超乎預期，因此，之前講的長幼有序原則，勢必將會啟用。

指揮官陳時中表示，目前全台剩下 109 萬劑莫德納疫苗，約 19.2 萬劑為部會專案疫苗，各縣市手中的莫德納疫苗合計約剩 90 萬劑，希望在這 2 天儘速施打完畢。

全台昨天有 22 萬 3598 人次疫苗接種，截至目前為止，累計接種 382 萬 1539 人次，其中，AstraZeneca 接種 200 萬 5079 人次，莫德納接種 181 萬 6640 人次，疫苗接種人口涵蓋率 15.93%，至少接種 1 劑涵蓋率 16.27%。