〈陸港盤後〉第三季GDP在即 A股三指數觀望中收黑

美股回檔，同時中國明 (15) 日將公布 GDP 等一系列的重要經濟數據，在重要經濟數據公布前周三(14 日)A 股三大指數開低走低，權值類股帶頭下挫是拖累市場人氣的主因。

即便生技、半導體類股表現亮麗眼，一度支撐深證、創業板指位於平盤之上。不過在外資大舉撤退的衝擊下，A 股仍全數收黑。

今日滬深兩市成交量能仍保持在高檔，達人民幣 1.2 兆人民幣，與前一個交易日相當，連 10 個交易日成交量破兆。

港股方面，美股收黑，加上亞股早盤表現不佳，拖累恒指開平高後走低。恒指 28000 點附近賣壓沈重，市場認為在沒有重大利多刺激之下，本周恒指應該會在 27500～28000 點之間來回震盪。

目前港股人氣低迷，主要受到中國政府打壓網科產業的影響，不過中國 14 億人口的市場十分龐大，只要有消費力在，網科廠還是能順利渡過這波監管風暴。

今日科技類股表現相對恒指強勢，恒科指大多時間位在平盤之上震盪，騰訊 (700-HK) 小漲 0.6%、京東集團 (9618-HK) 上漲 2.1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 1.07%，報 3528.5 點；科創 50 指數下挫 2.15%，報 1556.72 點；深證成指下滑 0.88%，報 15056.32 點；創業板指收黑 0.75%，報 3488.63 點。

恒生指數下滑 0.63%，報 27787.46 點、恒生科技指數小漲 0.1%，報 7667.56 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買賣超人民幣 108.06 億元，其中滬股通賣超人民幣 51.9 億元，深股通賣超人民幣 56.16 億元。

法人觀點

國泰君安認為，整體而言，滬深震盪下滑，上證盤中一度 60 日均線，創業板指走勢相對較強。滬深兩市成交金額連續 10 個交易日破兆，反映出充沛的量能支撐著人氣，這有機會使得指數在震盪後迎接牛市格局。

國泰君安對市場未來走勢樂觀，經濟、政策、流動性等多因素均有利於大盤形成向上的動力。因此，操作上建議，逢低積極佈局，可以繼續朝著半年報業績以及景氣度較高的角度，關注電動車、消費電子、半導體、醫藥等類股。

