〈美股盤前要聞〉財報季本周開啟 主要指數期貨下跌

美股第二季財報季將於本周開始，周一 (12 日) 盤前主要指數由歷史高跌下滑。標普 500 期貨跌 0.24%，道瓊期貨跌 147 點或 0.42%，那斯達克 100 期貨逆市上漲 0.21%。

1. 美股財報季本周展開

摩根大通、 高盛 和百事可樂開啟財報季，結果將於周二公布。

Refinitiv 的數據顯示，由於對比的是去年疫情最嚴重時期，標普 500 指數公司第二季的獲利，預計將比去年同期增長 65%。製造業是大流行期間受災最嚴重的行業之一，其利潤增長近 570%，將引領增長。

儘管預期本周獲利報告強勁，但銀行股仍因殖利率下降而下跌。美國銀行和摩根大通均走低。10 年期美債殖利率下跌至 1.33%。

2. 布蘭森搶先完成太空之旅 維珍銀河盤前上漲

維珍銀河股價上漲 8%，此前其創辦人布蘭森周日乘坐公司的太空船升空，成為首位登上太空的航太企業創辦人。

布蘭森周日搭乘維珍銀河旗下團結號 (VSSUnity) 太空飛機，成功從 85.9 公里高的軌道返回，比貝佐斯預定的飛行計畫早上 9 天。

這次飛行也成為維珍銀河未來營運的重心，團結號最多可容納 6 名乘客和 2 名飛行員，公司有大約 600 張未來航班的機票預訂，每張售價在 20 萬美元到 25 萬美元之間。

3.G20 挺企業最低稅率 警告變種病毒威脅全球復甦

20 國集團 (G20) 財長周六齊聚義大利威尼斯開會，同意設定全球企業最低稅率，阻止跨國企業將獲利轉移到低稅率國家；同時警告新冠變種病毒與各國施打疫苗狀況不一，恐威脅全球經濟復甦腳步。

這項稅改協議，將制定全球最低企業稅率至少 15%，也將調整對亞馬遜、谷歌等高獲利跨國企業課稅的方式，部分根據其銷售產品和服務的地點，而不是根據總部所在地。

最終協議可望於 G20 首長 10 月於羅馬舉行峰會前達成，最快 2023 年以前上路實施。

4. 拜登簽署行政命令 科技巨頭「殺手級收購」掰了

美國總統拜登周五簽署行政命令，以打擊科技巨頭壟斷行為，減少企業併購並擴大市場競爭。

白宮發布說明書，指出大型科技公司正破壞市場競爭，不當利用消費者的個資，以殺手級收購併購小型企業，透過反競爭做法提高產品價格。

拜登於美東時間 8 日 下午 1 時許簽署一項全新、全面性的行政命令，目標是減少企業合併的趨勢，增加競爭，並為美國的消費者、工人、農民和小企業帶來具體利益，促進創新和更快的經濟增長。

5. 滴滴警告: App 下架對收入造成不利影響

在中國以存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題為由將滴滴的 25 個 App 下架之後，滴滴警告稱這可能對中國營收造成負面影響。

中國國家互聯網信息辦公室上周五要求應用商店將這些應用下架，各網站、平台不得提供訪問和下載服務。這些應用包括滴滴核心服務的企業版，以及金融和配送應用。

滴滴的主要應用程序在一周前被下架，當時滴滴也曾警告業務可能受到不利影響。