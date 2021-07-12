建商季底交屋入帳 興富發、冠德及富旺6月營收亮眼

季底進入建商交屋入帳旺月，興富發 (2542-TW)、冠德 (2520-TW) 6 月營收都交出亮麗成績，富旺 (6219-TW) 今(12) 日公布 6 月營收，以 11.7 億元改寫歷史新高，月增 17.87 倍，年增達 1.55 倍，另外興富發 6 月營收創史上第 4 高，冠德則寫歷史次高。

富旺 6 月營收 11.7 億元改寫新高，月增 17.87 倍，年增達 1.55 倍，第二季營收 13.2 億元，季增 3.62 倍，年增 92.38%，上半年營收 16.05 億元，年增 32.73%。

富旺主管表示，隨著疫苗施打率普及、確診人數走降，下半年賞屋需求有望回升，富旺持續鎖定全台合適地區做為重點獵地規劃發展，採「小坪數、多案量」策略積極搶市。

富旺 2021 年已取得台中高鐵鄰近土地使用權、以及布局雲林斗六精華商用土地，加上今年全台新案，包含新竹新時代、綠園六期、苗栗協奏曲、雲林國際園首、高雄微美居御金特區，總銷達 50 億元，將全力衝刺今年營運更上層樓。

富旺董事長林正雄長表示，疫情趨緩加上高通膨，預估房市下半年將有報復性反彈，綜觀美國 5 月通膨率 5%、台灣 5 月通膨率 2.48%，高通膨加低利率時代，消費者會將資金往房地產布局，今年上半年富旺的簽約戶數率較去年同期成長 66%，隨著施作工程如預期進度，將有助於對未來營運挹注穩健的成長動能。

興富發在季底密集交屋入帳挹注之下，6 月營收為 84.52 億元，為單月史上第 4 高，月增 1.57 倍，年增 6.59 倍；累計 2021 年上半年營收為 242.54 億元，年增 1.42 倍，主要受惠認列「光武段」、「白崙段」及「永翠段」等建案完工，並完成產權移轉。

冠德 6 月營收則達 70.65 億元，改寫單月歷史次高，月增 6.04 倍，年增 3.93 倍，第二季營收為 97.38 億元，季增 91.81%，年增 82.56%，2021 年上半年營收達 143.59 億元，年增達 58.36%。冠德 6 月營收衝高，主要在於逾 60 億元的台北市敦化北路玉山銀行總部地上權建案入帳挹注。