網科傳好消息 美團打車獨立APP上架

自滴滴出行 (DIDI-US)App 遭到中國監管機關大動作要求下架後，不少中國網科廠推出的 App 因不符合個資管理要求一一在中國市場下架。不過，2019 年 6 月下架的美團打車 App，已經重新上架，為網科企業近期遭遇的寒風捎來一絲暖意。

2017 年 2 月美團 (3690-HK) 推出美團打車 App。2019 年 4 月，美團打車 App 功能併入美團 App。2019 年 6 月，美團打車 App 在各大手機應用商城中下架。

美團打車業務主要來自於美團用戶的需求，根據中國旅遊、飲食消費市場，為美團用戶提供一站式「吃、喝、玩、樂、行」的服務體驗。目前開通服務城市有北京、上海、成都、廣州、深圳、杭州、南京、鄭州、合肥、西安、太原、長沙、武漢、瀋陽、廈門等 100 多個城市。

(圖片: AFP)

上周中國監管機關表示，依據中國國家網路安全法下架 25 款 App。公告稱，各網站、平台不得為滴滴出行和滴滴企業版等 25 款已勒令在應用商店下架的 App 提供瀏覽和下載服務。

中國政府的大動作，業內不少分析指出，這波打壓對滴滴營運的打擊很大，可能超過阿里巴巴的影響，而對中國網科業的整頓現在只是剛開局。

中國最大網路預約平台滴滴出行 6 月 29 日在美國上市，募集 44 億美元，成為阿里巴巴 2014 年赴美上市籌資 250 億美元以來規模最大的中國公司 IPO 案。

但在掛牌的兩天之後，中國國家網信辦稱，為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，對滴滴出行實施安全審查，暫停新用戶註冊。兩天後，當局再發出通告，指稱滴滴出行存在嚴重違法違規手機使用個人數據問題，勒令應用商店下架。