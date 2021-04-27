美團恐遭罰 交銀國際：對營運影響有限

週一 (26 日) 美團 (3690-HK) 遭到中國國家市場監管總局調查是否有實施不公平的「二選一」等涉嫌壟斷行為。交銀國際發表報告指出主管機關若認定屬實，開罰金額將介於人民幣 40 億元～120 億元間，對美團營運影響有限。

日前阿里巴巴 (9988-HK) 才因電商平台實施「二選一」遭開罰人民幣逾 180 億元，因此美團遭到調查格外受到市場關注。週二 (27 日) 美團 (3690-HK) 港股開盤下滑 2.2%。

交銀國際指出根據阿里巴巴案例，認為對美團的判定依據可能為以下幾點：

美團在中國外賣市場的市佔率。

美團對服務價格及商家流量是否有控制能力。

資金及技術能力。

商家對平台依賴程度及是否依賴平台數據導致高昂的遷移成本。

新進入者的門檻。

是否有「二選一」等違規證據。

而美團方面可以對主管機關提出的有利證明則有：

商家對平台依賴度較低。

商家本身對外賣業務的承接能力有限。

優質或品牌商家對佣金率有一定談判能力。

美團外賣 2020 年純益率只 4%，單均盈利人民幣 0.28 元，平台沒有因此獲得高額利潤。

交銀國際認為就算最終主管機關確定美國違反反壟斷法而遭罰，罰款區間人民幣 40 億元～120 億元，約 2018/19 年外賣業務 GMV 的 1%～3%，占淨現金比重 3%～9%(在最近一次融資後)，對 2021 年虧損率影響 2%～7%。

