人行降準後 上證、創業板指紅盤機率逾五成

中國人行上周五 (9 日) 全面降準 0.5 個百分點，根據過去 10 年中國人行降準所帶動 A 股後市表現來看，上證、創業板指上漲機率超過 50%。不過許多券商認為刺激 A 股後市要出現一波大漲行情不容易，維持目前穩定走揚趨勢的機率較高。

國盛證券表示，銀行準備金率並不是改變市場整體，甚至市場結構的主要矛盾點。首先，這次降準並不意味著人行貨幣政策的轉變，主要目的仍是幫助中小微企業。

其次，這次降準後市場流動性總量仍保持基本穩定，不易形成明顯的流動性外溢現象。因此降準後，無論是對股市整體，還是行情結構，都不造成大的影響。

(圖片: AFP)

粵開證券指出近 10 年人行宣布全面下調存款準備金率後的股市表現，宣布降準後的第一個交易日，上證、創業板指都各出現 9 次上漲，7 次下跌，收紅機率 56%。整體來看，降準後股市會在情緒層面的刺激下走揚，但之後逐步回歸常態。

而降準後具體能受惠的產業，中資券商統計成長型類股更能受益，如休閒服務、計算機、傳媒、電氣設備、機械設備類股表現相對較佳。而房地產、金融、銀行、紡織服裝、交通運輸等類股表現相對疲弱。

國泰君安表示，近期滬深 300 走勢偏弱與成長風格領漲，正是成長型族群主導市場的最佳展現。一方面，科技成長近期持續領漲各類產業。另一方面，在成長性主導下，滬深 300 成分股內部分化，具備高景氣、高成長特徵的個股持續創新高，而行業景氣度轉弱的個股則持續下滑。

