國泰金獲利寫八驚奇 上半年賺贏去年全年、破金控成立以來紀錄

國泰金控 (2882-TW) 今 (11) 日公布 6 月稅後純益 129.5 億元，超越台新金單月獲利，暫居目前公布的 13 家金控之首；累計上半年海賺 915 億元，已經超越去年全年，創下金控成立以來最好成績。

國泰金累計上半年稅後純益達 914.6 億元，年成長 180%，不僅續創同期歷史新高，且累計獲利大舉超越去年全年的 758 億元水準；國泰人壽、國泰證券及國泰投信單月及累計獲利皆創同期新高，國泰人壽淨值也破紀錄，整體金控寫下八大驚奇。

國泰人壽獲利、淨值雙創新高

國泰人壽 6 月稅後純益 114.8 億元，1 至 6 月累計稅後純益達 775.2 億元，較去年同期大幅增長 292%，持續刷新歷年紀錄，且光是國壽單一子公司的上半年獲利，就已經超越金控去年全年表現。

國壽 6 月投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績，6 月初年度保費 (FYP) 及初年度等價保費 (FYPE) 分別為 104 億元及 28 億元，皆穩居業界第一。

國泰金表示，伴隨歐美陸續解封，國際景氣穩定復甦，加上財政刺激延續，皆有利資本市場正向發展。台灣本土疫情近期也已見緩和，金融市場表現穩健，國壽金融資產未實現利益 6 月單月上升 430 億元。

匯率方面，由於美國聯準會不如先前鴿派影響，帶動美元反轉走強，促台幣匯價小幅回貶，加以 CS 避險成本相對持於低位，皆有利於壽險公司外匯操作及匯兌損益控管。國壽積極掌握潛在獲利機會，淨值單月增加 482 億元，至 6 月底已超過 7300 億元，創歷史新高，淨值比逾 10% 以上。

國壽 6 月 RBC 自結亦超越去年底 360% 的水準，再創 10 年新高，面對未來的不確定性，擁有足夠的財務韌性，以緩衝市場波動並維持投資彈性。

保險業務方面，截至 7/7，新契約遠距投保使用率近 25%，件數已超過 3.2 萬件為業界之首；同時在 7/1 第六回生命表實施所帶動的效應下，國泰人壽 6 月份初年度保費收入達 104 億，是唯一突破百億的壽險公司。

其中，投資型商品雖然受疫情影響業務員銷售機會，但透過專家代操、全球多元配置的類全委保單還是繳出不錯成績，帶動國泰人壽投資型商品 6 月初年度保費仍有 80 億元，與去年同月水準相當。

此外，保單紓困借款推出後短短 8 天內，國壽的申請件數超過 1.1 萬件，申請金額已超過 9 億元，為業界最高。

國泰世華上半年獲利較去年衰退 惟核心獲利穩健

國泰世華銀行部分，6 月稅後純益 19.4 億元，累計稅後純益達 122.6 億元，較去年同期減少，主要是因為去年同期掌握市場機會，伺機處分債券，使投資收益基期較高所致；但整體核心業務獲利則皆較去年提升，今年以來，存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加。

國泰世華銀行在手續費收入業務表現上，受惠於投資市場持續熱絡，國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，累計淨手續費收入較去年同期成長 9%。信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至 6 月底為 515 萬張。2021 年 6 月底逾放比率為 0.21%，備抵呆帳覆蓋率為 763%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費穩定成長

國泰產險 6 月稅後純益 2.8 億元，前 6 月累計稅後純益 11.2 億元，較去年同期微幅減少，主因今年以來大型商業火險賠款金額較去年同期增加所致，但隨著季度累積、業績增加已逐漸降低此影響。

在核心保險業務上，國泰產險的 6 月個體簽單保費 26.6 億元，累計個體簽單保費達 123.1 億元，穩居市場第二，年成長 11%；其中健康傷害險累計保費達 19.7 億元，較去年同期成長 49%，主因 5、6 月受疫情爆發影響，民眾投保防疫商品意識提高，致使業績表現突出。另佔比最大的車險保費累計達 64.2 億元，年成長 8%。在財務投資方面，今年以來，投資團隊動態調整投資部位，並逢高實現資本利得，投資績效維持優異表現。

國泰證券獲利再創同期新高紀錄

國泰證券 6 月份稅後純益 2.6 億元，前 6 月累計稅後純益達 11.3 億元，較去年同期成長 104%，寫下歷年來同期新高紀錄；今年以來，受惠國內外股市交易活絡，加上近期台灣投資人開始大規模居家，推升線上證券服務業務量，各項業務皆穩定成長。

其中，台股經紀業務、定期定額業務表現超乎預期，持續刷新歷史紀錄。在台股經紀業務方面，台股 6 月交易金額較去年同期成長 251%，市佔率連續第 10 個月創新高，達 3.7%；台股定期定額持續高速成長，單月扣款金額續創今年以來新高。

國泰證券表示，將持續深化數位平台優勢，擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險為前提，穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模穩健成長

國泰投信 6 月稅後純益 1.1 億元，前 6 月累計稅後純益達 7.0 億元，較去年同期成長 82%，並續創同期新高，資產管理規模及各項產品服務維持強勁成長動能，為台灣首家管理資產規模破兆元之投信公司，6 月底資產規模達

1.2 兆元，穩居市場第一。

6 月「國泰智能電動車 ETF」產品趨勢受投資人認同，募集 135 億元締造新猷，為亞洲最大的全球型電動車 ETF，7/1 掛牌上市當日成交量 24 萬張，寫下台灣 ETF 史上掛牌首日最大成交量及最大成交金額紀錄。

