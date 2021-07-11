〈台股風向球〉航運成法人提款機 站穩萬八前震盪更劇烈

台股上周在衝破萬八關卡後近關情怯，日線連 4 黑，一周小跌 48 點，周線終結連 7 紅，法人指出，上周五航運指數大跌逾 8%，外資和投信周賣超貨櫃三雄達 230 億元，占一周總賣超金額近 50%，若航運未能快速轉強，短期恐壓抑中小型股投資人信心，造成大盤震盪更劇烈，要站穩萬八，有待量滾量換手後降低融資過熱的疑慮。

上周五隨著美債殖利率反彈，美股道瓊、標普和那指均刷新歷史新高，不過，華爾街分析，由於財報季將於本周開跑，若企業未能再繳交出亮麗結果，股價可能會出現賣壓。

永豐投顧提醒，今年以來支撐美股的再通膨交易進入尾聲，10 年期平衡通膨率由 6 月 1 日的 2.45% 降至 2.28%，市場焦點已由第二季對通膨高漲的擔憂逐步轉向美國經濟成長動能的放緩。

從台股籌碼面來看，外資上周五在集中市場大賣 411 億元，創 5 月 12 日以來新高，累計一周賣超約 450 億元，而投信更呈現連 8 賣，一周賣超近 50 億元。

其中，外資過去一周從貨櫃三雄大提款，陽明遭提款多達 101 億元 (合計賣超 4.7 萬張)，長榮遭提走約 50 億元 (合計賣超 2.5 萬張)，萬海遭提走約 31 億元 (合計賣超近 1 萬張)，統計貨櫃三雄遭外資提款 182 億元，占外資總賣超金額比重達 40%。

而投信賣超金額前 2 大同樣是長榮和陽明，分別為 29.5 億元、21.6 億元，均賣超超過萬張。

法人認為，大型法人從貨櫃三雄提款態度明顯，尤其歐洲和美國政府已出面關切運價，貨櫃面臨多空轉折，風險大增，恐造成後續航運股震盪更加劇烈，進而衝擊散戶的投資信心。

未來一周重要大事有台積電法說，將在 7 月 15 日登場，法人分析，台積電在大摩降評後，股價弱勢，但 6 月營收優於預期，值得觀察本周股價是否轉強，尤其第三季進入蘋果拉貨旺季，若資金順利轉移致電子，則大盤仍可維持多頭趨勢，但若外資未回頭，半導體族群短期走勢可能偏向保守。

整體來看，本周雖放量見到萬八關卡續創新高，惟類股表現失衡且輪動加快，隨著上周五指數跌破 5 日線、10 日線，短線恐有回檔壓力。