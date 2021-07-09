【日盛投顧】月線為多頭重要防守線

◆盤勢分析

1. 美股週四收黑，美國總統拜登擬對運價開鍘，航運股風波惡，週五台股開低走低震盪，最高點 17,778 點未站回 5 日線（17,842 點），最低點 17,597 點失守 10 日線（17,757 點）但守穩月線（17,528 點）、季線（17,082 點）、半年線（16,582 點）及年線（14,879 點）。終場指數下跌 204.61 點，跌幅 1.15%，收在 17,661.48 點，成交金額為 5,475.25 億元，小於 5 日均量（5,990 億元），但略大於 20 日均量（5,380 億元）。週五最為弱勢的航運類股佔大盤成交比重 42%，大於電子類股的 38%。三大法人合計賣超 471.29 億元：外資賣超 417.81 億元、投信賣超 6.35 億元、自營商賣超 47.12 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 17,400 點至 17,500 點，壓力為 17,900 點至 18,008 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（61）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數跌幅 0.54%，收在 215.85 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 210 點附近，壓力為 220 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（76）接近超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股近期走勢震盪整理，台股選股方向可留意 2021 年展望佳、第二季財報優、預期 7 月營收? 且下半年營運正向、半導體、宅經濟、PCB、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

半導體、PCB、5G、綠能為短線大盤主流族群

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能維持高檔。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、3006 晶豪科、3035 智原、8081 致新、3527 聚積、4952 凌通等。2337 旺宏、2344 華邦電可受惠於轉單效應。

2.PCB：載板需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、8358 金居、4989 榮科、1815 富喬等上游近期供需相對吃緊，3044 健鼎、4958 臻鼎 - KY、4927 泰鼎 - KY 等將受惠汽車相關應用，2368 金像電具轉機題材。

3.5G：全球 5G 滲透率攀升，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、3704 合勤控等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠。

4. 綠能：政府大力扶持綠能產業且缺電問題再起，離岸風電相關如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、3023 信邦等受惠，拜登政府擬仿照「新疆棉」模式抵制「新疆太陽能」，台廠有望迎轉單，太陽能相關的 3686 達能、2406 國碩、3576 聯合再生、3691 碩禾等可觀察相關效益。

5. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2027 大成鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、造紙 1904 正隆、1909 榮成、1903 士紙、1907 永豐餘、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、1605 華新、玻陶 1802 台玻等。

6. 運輸：美國總統拜登要求美國交通機關出手打擊行業違反公平競爭的行為及不公義的費率，航運股長期基本面恐受衝擊， 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海之貨櫃三雄週五氣短。