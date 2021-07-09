【永豐期貨】Delta變種病毒威脅加劇 外資大賣台股418億

期貨走勢 台指期週五下跌162點至17661點。價差方面，台指期逆價差縮至-0.48點，電子期轉為正價差0.05點，金融期逆價差縮至-3.61點。現貨部分，三大法人賣超471.28億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2240口至-9596口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1243口至-28740口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加285口至-12836口。 週四美股四大指數全面下跌，Delta變種病毒取代了Alpha病毒成為美國主要新冠肺炎病毒株，且全球Delta病例增加，引發市場疑慮對於經濟復甦的疑慮。台股今天受美股重挫影響，電子、金融、傳產3大族群齊跌，盤中一度大跌250點，最低來到17597.46點，加權股價指數終場下跌1.15%，收17661.48點，週K在7連紅後收黑。權值股來看，台積電下跌0.68%，收584元，聯電下跌1.69%，收52.2元，無力撐盤，而貨櫃三雄疲軟，長榮跌停收187元，萬海也一度跌停，陽明跌幅達9%。整體來看，短線受到國際股市的影響回檔，而且美元偏強的趨勢，相對台幣就比較弱勢，造成外資持續撤出，對於電子股較為不利，造成大盤上方有壓力，短線投資人宜保守操作 選擇權分析 選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在17000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.14降至1.04。期交所VIX指數上升0.57至20.41，為近一個月來相對高值，顯示市場偏空避險情緒有所升溫。 (永豐期貨研調) 本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。